Dietro le quinte di "Tilt": cinque imperdibili spettacoli al Teatro Sociale di Alba (FOTO E VIDEO)

Tutto pronto al Teatro Sociale per la prima albese di "Tilt", il nuovo spettacolo proposto da Le Cirque World's Top Performers, la compagnia che porta in scena 24 tra i migliori performer provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque.



Questa mattina – ospiti del fondatore e guida di Le Cirque Gianpiero Garelli, e del suo braccio destro Onofrio Colucci – abbiamo assistito a un momento di prove sul palco del Busca.



Qui, da questa sera e sino al 1° dicembre, andranno in scena i cinque spettacoli previsti col passaggio albese di una compagnia che, con la sua fortunata prima produzione, "Alis", ha raccolto un successo inaspettato quanto clamoroso, collezionando gli applausi di 175mila spettatori, accorsi nei teatri di mezza Europa per la bellezza di 136 repliche in 34 settimane.



A distanza di tre anni, Le Cirque World’s Top Performers punta ora a replicare con "Tilt". Una nuova produzione, liberamente ispirata al film capolavoro di Steven Spielbeg "Ready Player One", che si appresta a debuttare dopo prove che per dodici mesi hanno assorbito un terzo dei 75 componenti la compagnia.

La direzione artistica è di, maestro della disciplina acrobatica, che sulla scena si esibirà nel suo celebre "". Con lui, tra gli altri, anche i giovani talenti, mentre tra le performance più spettacolari è attesa quella della coppia formata da, artisti provenienti dal Cirque du Soleil che presenteranno un numero acrobatico su pattini a rotelle. Un'altra artista italiana, presente questa mattina alle prove, è, anche lei proveniente dal Cirque de Soleil, che proporrà un emozionante numero di pole dance."Tilt" ha esordito nei giorni scorsi a, mentre dopo Alba il tour toccherà Udine, Sanremo, Milano e Bologna.

Lo spettacolo è in programma stasera e domani alle ore 21, sabato alle 16.30 e alle 21, domenica alle 16.30. Biglietti su tilticket.it.