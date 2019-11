Sabato 30 novembre a Limone grande “Opening Day” per inaugurare l'apertura della stagione sciistica

Fervono i preparativi a Limone Piemonte per il grande Winter Season Opening Day, in programma per sabato 30 novembre 2019.

Se l’apertura degli impianti della Riserva Bianca sarà anticipata a venerdì 29 novembre (il “White Friday”, una giornata promozionale con giornaliero a 15 euro), sabato 30 si celebreranno i festeggiamenti ufficiali per inaugurare la stagione invernale, con un ricco programma di appuntamenti da non perdere.

Alle 9 Kristian Ghedina, tra i più vittoriosi discesisti nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino, sarà ospite speciale della Riserva Bianca e impreziosirà con la sua presenza l’apertura della Telecabina Severino Bottero.

Alle 15.30 sarà celebrata in quota, nei pressi dell’arrivo della Telecabina Bottero, la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Piero Delbosco, Vescovo della Diocesi di Cuneo.

Alle 17, poco dopo la chiusura degli impianti, Piazza del Municipio ospiterà il concerto con carosello della Fanfara Alpina Taurinense, a cui seguirà il Salotto Letterario Sportivo moderato dal giornalista Paolo Viberti. Sul palco allestito nella piazza si alterneranno illustri ospiti del mondo dello sport: Stefania Belmondo, campionessa olimpica e iridata di sci nordico, Piero Gros, secondo italiano a vincere il trofeo di cristallo e noto commentatore sportivo, Stefano Dalmasso, limonese doc e dirigente tecnico che negli anni ha allenato le squadre nazionali italiane e francesi, Piero Marocco, vice presidente nazionale Fisi, Pietro Blengini, presidente del Comitato Fisi AOC, e Giorgio Fantino, istruttore nazionale di sci alpino cresciuto professionalmente sulle piste da sci di Limone.

“Abbiamo sostenuto la Lift – commenta il sindaco di Limone, Massimo Riberi- società che gestisce gli impianti della Riserva Bianca, nell'organizzazione di questa grande festa, che rappresenta un momento molto importante per il nostro paese. Come amministrazione, infatti, siamo convinti che il binomio sport e cultura rappresenti una chiave fondamentale per lo sviluppo turistico del nostro territorio”

"Grande entusiasmo ed impegno – aggiunge Monica Soave, vice presidente Lift Spa- da parte di Lift, con l'obiettivo di offrire agli ospiti della Riserva Bianca la montagna nella sua veste migliore. Un grazie all'amministrazione comunale, nostro partner istituzionale d'eccellenza”.