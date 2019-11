Saluzzo: domani l’alternativa “green” al Black Friday: lo scambio di abiti

Domani, quando il grande pubblico è impegnato negli acquisti del Black Friday, a Saluzzo nello Spazio Giovani (ex Caserma Musso, piazza Montebello 1) si apre l’ appuntamento controtendenza, l’alternativa “green”: il “Swap Party”, occasione per scambiarsi gli abiti e rinnovare il guardaroba gratuitamente.

Il “Swap Party” iniziativa del movimento Friday For Future Saluzzo e Greenrebel, (fondata su Instagram da Luigi Vallome e Marta Gallarate) nata in collaborazione con il progetto Alcotra #com.viso e il progetto Start the change, si svolge domani 29 novembre dalle 14 alle 18, 30 e tra le 15, 30 e le 19 di domenica 1 dicembre.

Come funziona? Basterà portare dai 3 a 10 capi di abbigliamento (in buono stato e puliti) che per vari motivi non si indossano più e si porterà a casa lo stesso numero di vestiti, scelti tra quelli che sono stati portati da altri.

Per ogni vestito o accessorio si riceverà un gettone per prendere gli altri capi d’abbigliamento messi in circolo dagli aderenti all’evento, la cui bandiera è lo slogan “Don’t Shop, swap” ovvero “Non comprare, scambia!”.

L’evento, rivolto a tutti ed è aperto anche ai più piccoli: in una apposita area giochi, i giovani del Fridays For Future Saluzzo faranno giocare i bambini con attività a tema ambientale.