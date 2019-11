TILT arriva ad Alba: questa sera la prima dello spettacolo firmato “Le Cirque World’s Top Performers” VIDEO

TILT, il nuovo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers è arrivato ad Alba con la compagnia che vanta oltre 75 artisti mondiali, i migliori e tutti provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque.

Da questa sera al 1° dicempre ad Alba nel Teatro Sociale Giorgio Busca al via la prima di uno spettacolo inedito e innovativo nel quale si susseguono musica, danza e teatro. Il tutto liberamente ispirato al film di successo intitolato “Ready Player One” di Steven Spielberg.

Queste le date di Alba

28 novembre ore 21

29 novembre ore 21

30 novembre ore 16.30 e ore 21

1 dicembre ore 16.30

Il risultato sarà un family show di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali, per un pubblico di tutte le età.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili online sul sito TILTICKET.IT e nel centro di Alba, dove è stato istituito l’unico punto vendita di Ticketone, presso la Libreria La Torre in Via Vittorio Emanuele II, 19/g (presso Galleria della Maddalena).