Viva Vittoria: a Cuneo piazza Galimberti domani sarà un mosaico di coperte colorate

Rimandato due volte per maltempo (sabato 23 e lunedì 25 novembre), si terrà domani 30 novembre, finalmente con un bel sole, l'atteso evento che conclude il progetto Viva Vittoria e a cui hanno partecipato migliaia di donne di ogni età in tutta la provincia di Cuneo e non solo.

Piazza Galimberti domani sarà un mosaico di colori. Oltre 3000 le coperte realizzate. Ognuna si compone di quattro quadrotti, realizzati da quattro donne diverse e uniti insieme da una quinta, con un simbolico filo rosso.

SL'evento domenica 1 dicembre si sposterà in piazza Audiffredi.

Viva Vittoria è un’immensa opera condivisa, fatta da coperte colorate realizzate a mano da centinaia di donne, con momenti di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Fare a maglia: metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società.

Da mesi si attende questo momento a Cuneo. Dopo le piazze di Brescia, dove tutto è iniziato, di Cremona, Verona, Biella e non solo, toccherà a Cuneo riempirsi di coperte colorate.

L'allestimento inizierà attorno alle 7 e alle 8.30 circa sarà un grande spettacolo. Ricordiamo che le coperte potranno essere portate casa in cambio di un'offerta libera a partire da 20 euro. I soldi raccolti verranno usati per dei progetti sul territorio a sostegno delle donne e gestiti dall'associazione San Vincenzo de Paoli e dalla Caritas, soggetti promotori e coordinatori di un progetto bellissimo, che ha davvero visto tantissime donne unite per dire NO alla violenza.