Alba dice sì ai monopattini elettrici: sperimentazione mette d’accordo maggioranza e opposizione

E’ una convergenza che sembra superare le tradizionali divisioni tra schieramenti quella che in questi primi mesi di governo della nuova amministrazione albese sembra unire maggioranza e opposizione cittadine sui temi del rispetto ambientale e della necessità di avvicinarsi a un modello di sviluppo orientato alla sostenibilità.



Dopo il via libera alla dichiarazione dello stato di emergenza climatica e ambientale della città arrivato lo scorso 14 novembre, la seduta andata in scena ieri, giovedì 28 novembre, ha visto il Consiglio comunale accogliere la proposta avanzata dalla minoranza di Uniti per Alba – primo firmatario l’esponente Pd Alberto Gatto - affinché anche la capitale delle Langhe aderisca alla sperimentazione promossa dal Ministero dei Trasporti in tema di micromobilità elettrica.



Il voto è arrivato con favore unanime da parte dei consiglieri presenti, dopo che la richiesta era stata discussa nella scorsa settimana dalla Prima Commissione consiliare e dopo che la proposta dell’ex assessore ai Lavori pubblici era stata fatta propria – previo l'accordo di quest'ultimo a lievi modifiche nel testo – da tutte le diverse formazioni rappresentate nell'aula.



Soddisfatto il commento del primo firmatario, Alberto Gatto (Pd): "Voglio ringraziare tutti i gruppi consiliari per aver prima sottoscritto l’ordine del giorno che avevo presentato nello scorso Consiglio e poi averlo votato all’unanimità. La mobilità sostenibile è un argomento importante e la micromobilità, di cui tanto si parla in questi giorni, lo è altrettanto e in costante crescita. Abbiamo dato un bel segnale alla città".



Il provvedimento – va sottolineato – non rende automatico l'avvio della sperimentazione. Toccherà ora infatti alla Giunta predisporre e approvare un regolamento che, così come vuole lo stesso provvedimento ministeriale, individui in modo puntuale i percorsi sui quali le quattro tipologie di veicoli elettrici (monopattini elettrici, overboard, segway e monowheel) potranno transitare.



Apprezzamento per il voto di ieri arriva anche da Uniti per Alba, che, come annunciato in Commissione, si dice "ben disponibile a collaborare con la Giunta e gli uffici per la stesura del regolamento e la scelta dei percorsi".



Questa misura si aggiunge a quelle approvate nella scorsa seduta, quando con la dichiarazione dello stato di emergenza climatica ambientale della città (allora si misero insieme due documenti presentati da maggioranza e opposizione), il Consiglio votò, anche qui all’unanimità, una serie di impegni tra i quali quello a organizzare momenti di educazione ambientale nelle scuole cittadine, a dotare tutti gli istituti scolastici di fontanelle per la distribuzione dell’acqua e a piantare un albero per ogni nuovo nato.