Con la variazione al bilancio si dà il via alla costruzione del nuovo polo scolastico di Busca

Le maggiori entrate in variazione di bilancio sono destinate in grande parte alla demolizione dei capannoni nell’area in corso Giolitti acquisita dal consorzio agrario per la costruzione del nuovo polo scolastico

Il Consiglio comunale nella seduta di mercoledì 27 novembre ha approvato all’unanimità la variazione al bilancio di 255.430.000 euro. Le maggiori entrate derivano dall’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione (173.700 euro), da partecipazione a bandi, da sanzioni con autovelox, da rimborsi, da recuperi Imu, da oneri di urbanizzazione (i quali per questa variazione corrispondono a 10.250 euro, mentre nell’anno ammontano a oltre 800 mila euro e sono stati versati in buona parte per ristrutturazioni e sanatorie).



Le maggiori risorse saranno impiegate in investimenti che riguardano principalmente (110.000 euro) la demolizione dei capannoni nell’area in corso Giolitti, acquisita dal consorzio agrario per la costruzione del nuovo polo scolastico, nell’acquisto di attrezzature per la videosorveglianza, in particolare una telecamera mobile per il controllo della raccolta rifiuti (40.000 euro), nella manutenzione di strade (45.000 euro) ed edifici comunali (40.000 euro), tra cui le strutture che ospitano le due bocciofile.



Con questa variazione, il bilancio 2019 è di 16.579.361 euro.



La variazione ha avuto il parere favorevole del Revisore dei conti, con la certificazione di una solidità che può contare su un fondo cassa di 1.380.000 euro.