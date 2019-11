Giovanni Piumati, il braidese che donò al re il "Codice sul volo degli uccelli" di Leonardo (FOTO)

Il braidese Giovanni Piumati fu un intellettuale eclettico della seconda metà dell’Ottocento, appassionato studioso di Leonardo Da Vinci. Si deve proprio a lui se il Codice sul volo degli uccelli di Leonardo si trova alla Biblioteca Reale di Torino.



Il letterato e artista braidese, infatti, complice l’amico mecenate russo Fedor Sabashnikoff, nel 1893 donò al re Umberto I quel manoscritto originale, dopo anni di ricerche sul mercato antiquario europeo. Ed è proprio per questo che il Comune e il Rotary Club di Bra hanno scelto la ricorrenza dei 500 anni dalla morte del genio toscano per dedicare all’illustre concittadino una targa commemorativa.



Questa, realizzata in laminato plastico donato dall’Abet, è opera di Guido Gaia. È caratterizzata da tre elementi che riproducono alcuni disegni di Leonardo, l’autoritratto dello stesso Piumati e il gagliardetto del Rotary Club di Bra. La targa è stata affissa nell’area verde posta di fronte alla Novella, lungo via Giovanni Piumati.



Alla cerimonia, che si è svolta ieri, giovedì 28 novembre, ha partecipato il sindaco Gianni Fogliato, il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo, il presidente del Rorary Club Bra Margherita Testa e i consiglieri comunali Evelina Gemma e Sergio Panero. Presenti anche il presidente del Comitato del quartiere Oltreferrovia Cesare Agnelli, i vertici dell’Istituto salesiano e una delegazione delle scuole braidesi.