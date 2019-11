I giovani di Savigliano “Ri-Partono” con una festa tutta del territorio

I giovani di Savigliano ripartono con un grande festa sotto l’ala polifunzionale, riprendendo così il calendario delle attività organizzate dalla Consulta Giovani.

“Ri-partyamo” che si svolgerà sabato 30 novembre a partire dalle ore 19 non sarà solo un momento di festa e divertimento ma anche un modo per guardare al futuro e alla vita in città.

“Qualche mese fa avevamo organizzato uno degli eventi tradizionali della Consulta Giovani, l’Occitoberfest che riprende i temi della tradizione occitana - spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Paolo Tesio -. Tuttavia la nostra comunità da una tragedia improvvisa: un giovane di 18 anni si è tolto la vita a metà ottobre. Per questo grave lutto abbiamo deciso di rinviare il tutto, sapendo che ci sarebbe costato molto non solo in termini economici ma anche di impegno da parte di tutti noi”.

Ma da qui, la voglia dei giovani organizzatori di ripartire.

“Ci sembrava giusto annullare quell’evento dopo alcuni lutti e in particolare quello di un ragazzo giovane molto vicino alla Consulta - aggiunge il presidente della Consulta Giovani Filippo Mulassano -. In seguito ci è venuta l’idea di risollevare la comunità da questo momento di sconforto. Ci rivolgiamo in particolare perciò ai saviglianesi, ma no solo, per fare quadrato e ripartire tutti insieme. Per questo motivo abbiamo anche deciso di chiamare tutti artisti locali o che hanno legami con il nostro territorio”.

Il programma

All’interno dell’ala polifunzionale a partire dalle ore 19 si potrà fare cena presso gli stand del Ristoburger di Bra, il gelato di Oasi Gelato di Savigliano e infine prendere il caffè di Domito.

Dalle ore 21 fino all’una di notte si potrà assistere ai concerti: dalle 21 alle 22 saliranno sul palco i Monkey Sound, dalle 22 alle 23 il rapper Shame, dalle 23 fino a mezzanotte djset con Macs e da mezzanotte all’una si continua con il djset di Baz&Panna. Durante la performance di Macs saliranno in scena inoltre il cantautore Simone Durando e un artista segreto che sarà svelato solo al momento della sua esibizione.

L’ingresso all’ala polifunzionale sarà gratuito.