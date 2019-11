Il consiglio comunale di Busca vota all'unanimità il sostegno alla Provincia di Cuneo e alla sua protesta

L’ordine del giorno della Provincia di Cuneo per la richiesta di una più equa ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato alla Granda per la gestione delle strade e degli edifici scolastici è stato approvato all'unanimità. Nel documento di segnala l'enorme disparità fra enti nell'asseganzione dei trasferimenti, che non tengono conto dei chilometri di strade e del numero degli studenti e che per l'anno in corso vanno dai quasi dieci milioni di euro assegnati della Provincia di Treviso a poco più di un milione destinato alla Proivncia di Cuneo.



Il regolamento per la videosorveglianza adibita al controllo dell'abbandono dei rifiuti ed il telecontrollo del territorio è stato approvato all’unanimità.



La variazione di bilancio di previsione 2019/2021 è stata approvata all’unanimità.

La convenzione con il Comune di Boves per il servizio congiunto delle funzioni di segreteria comunale è stata approvata all’unanimità. La convenzione ha una durata di due anni e per il momento prevede la presenza a Busca della dirigente Monica Para per tre mezze giornate alla settimana, con l’obiettivo di aumentare l’orario nel corso dei prossimi mesi.



La sostituzione di alcuni membri della maggioranza nelle commissioni consigliari permanenti è stata approvata all’unanimità. Con questo provvedimento nella commissione Bilancio Carla Eandi sostituisce Gian Franco Ferrero, nella commissione Urbanistica Beatrice Sartore sostituisce Paolo Comba, nella commissione Attività economiche Beatrice Sartore sostituisce Chiara Giusiano, nella commissione istruzione Carla Eandi sostituisce Marco Gollè.



Il Sindaco ha risposto a due interrogazione del Gruppo Lista civica Eros Pessina in materia di sicurezza.