Primo bilancio a sei mesi dalle amministrative per l'associazione #Buscaguardalfuturo

Martedì 26 novembre, presso casa Francotto di Busca, ha avuto luogo un incontro organizzato dall'associazione #Buscaguardalfuturo con il sindaco del paese Marco Gallo, per tracciare un bilancio dei primi sei mesi di vita amministrativa.

Alla serata, moderata da Giulio Botto, hanno partecipato alcuni rappresentanti di associazioni buschesi e frazionali; al tavolo dei relatori, in rappresentanza dell’associazione, Paolo Ballatore. Il sindaco Marco Gallo ha brevemente illustrato lo ‘stato d’arte’ del polo scolastico che, se vengono rispettati i tempi burocratici, dovrebbe vedere la posa della prima pietra tra circa un anno; particolare interesse ha destato l’annuncio della partecipazione del Comune ad un bando per realizzare una nuova struttura scolastica in frazione San Chiaffredo che, tra l’altro, vede i locali occupati da circa 100 alunni.

Altro tema ‘caldo’ in tempo elettorale è stato la fusione per accorpamento di Valmala; in periodo elettorale molti erano coloro che avevano anticipato come i finanziamenti promessi non sarebbero arrivati; il sindaco Gallo ha annunciato che, dopo l’anticipo di 450mila euro, nella Legge di Bilancio sono stati previsti altri contributi per cui a Busca saranno assegnati un totale di 1milione e 83mila euro; importante risorsa che sarà riversata sul territorio per numerosi interventi in svariati campi.

La discussione, anche grazie a numerosi interventi del pubblico, ha poi toccato questioni di sicurezza e telesorveglianza, commercio, turismo, culturale, sport e lavoro toccando tutti gli ambiti possibili (rapporti all’interno della maggioranza, con le minoranze e con la Regione Piemonte) e rendendo così chiara la strada percorsa e quella da percorrere.

Come promesso in campagna elettorale, l'associazione ha fatto un primo punto della situazione con gli amministratori comunali :uno dei pochi casi, se non l’unico, nell’ampio scenario politico amministrativo locale della nostra Provincia. L’attività dell'associazione prosegue con altre iniziative che sono ‘allo stato embrionale’ e, non ultimo, con un occhio ed un orecchio sempre aperto e teso sulle questioni che interessano il territorio e chi ci vive.