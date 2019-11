Saluzzo, Ana Monviso: medaglia e ringraziamenti a Gianni Bertino che lascia l’incarico di Coordinatore Sezionale della Protezione civile

La sezione Ana Monviso Saluzzo ha consegnato martedì novembre 26 novembre, nel salone degli specchi della Fondazione Bertoni, nell’ambito di una riunione di capigruppo e delegati, una medaglia di benemerenza della Protezione Civile al Coordinatore Sezionale “alpino” Gianni Bertino che per raggiunti limiti di età (ha compiuto 80 anni) dovrà lasciare questo incarico a fine anno.

Con una targa ricordo che il presidente Piergiorgio Carena gli ha donato la sezione lo ha pubblicamente ringraziato per il lavoro svolto, in questi anni come, volontario sul territorio “nella speranza che Gianni continuerà ancora per molti anni a collaborare in questo settore per il buon funzionamento della Protezione Civile Ana sezionale saluzzese".

Bertino è stato nominato Coordinatore onorario. Molti gli attestati di congratulazione e stima giunti, in primis dal Coordinatore Nazionale Gontero, da molti capigruppo, dal Direttivo Sezionale ed anche dagli amministratori locali per l’impegno e il servizio all’area