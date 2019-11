San Michele Mondovì ricorda Nini Rosso: domenica un concerto in sua memoria

È stato, senz'ombra di dubbio, uno dei cittadini più illustri che San Michele Mondovì abbia mai avuto. Nini Rosso , scomparso nel 1994 a Roma a soli 68 anni d'età, è stato un grande trombettista a partire dagli anni Sessanta, quando, con la sua "Il silenzio", divenne celebre in tutto il mondo.

Rosso era originario della frazione San Paolo, ma la sua carriera lo portò spesso lontano dalla sua terra natia, per esibizioni in Europa e addirittura in Asia.