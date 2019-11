Savigliano festeggia il Natale con un mese intero di eventi

Le luci di Natale illumineranno la città di Savigliano già a partire da sabato 30 novembre, ma è dal 7 dicembre che si entrerà nel vivo delle iniziative organizzate dalla neonata Fondazione Ente Manifestazioni e dalla Consulta Cultura in collaborazione con il Comune.

Il giorno che precede l’Immacolata infatti, la centrale piazza Cesare Battisti sarà animata dalla giostra “Carousel del ‘900”, la classica e intramontabile attrazione per bambini di tutte le età, che saprà trasportare anche gli adulti nel magico mondo delle fiabe e del Natale.

Grazie al contributo dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa i biglietti saranno distribuiti gratuitamente nei negozi insieme alle spese e saranno acquistabili presso la giostra durante gli orari di apertura. Il Carousel resterà aperto fino al 15 dicembre.

Ma il momento più atteso sarà quello delle due giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre in piazza Santarosa quando apriranno al pubblico le Botteghe delle Meraviglie, un mercatino natalizio con 20 espositori che presenteranno prodotti enogastronomici, giochi per tutte le età, arredi per la casa e tanti altri oggetti di artigianato.

Dalle ore 10 alle 22, sabato 14 dicembre la piazza sarà animata dal Laboratorio degli Elfi, una magica sfera esagonale dove i piccoli aiutanti di Babbo Natale accompagneranno grandi e piccini nella realizzazione di stelle di Natale. Immancabile anche la Casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno spedire la loro letterina e farsi scattare una foto ricordo.

E poi ancora il laboratorio di manicure e quello di “bon ton” su come accogliere gli ospiti nel periodo delle feste, le letture animate per i più piccoli con la cooperativa Mirafiori e il “Christimas games”, con proposte di giochi da tavolo da proporre nelle serate delle feste a cura degli educatori del Ludobus.

Domenica 15 dicembre dalle 9.30 alle 19 l’atmosfera si rinnova nel Laboratorio degli Elfi con i corsi per adulti e bambini su come realizzare alberi di Natale, pacchetti e bigliettini natalizi. Alle attività si aggiungono i nuovi laboratori per il make up pensando già al look per le feste.

L’Incantevole Natale però sarà un’occasione importante anche per la solidarietà. Il 14 e 15 dicembre infatti presso la Casetta di Babbo di Natale il Centro Aiuto alla Vita organizza la prima edizione di “Babbo Natale cerca te”, rivolta a tutti i bambini che hanno un gioco che non usano più. Insieme agli Elfi potranno incartarlo e consegnarlo a Babbo Natale che il 25 dicembre provvederà a distribuirli ai bambini del Centro Aiuto alla Vita di Savigliano.

I laboratori sono gratuiti e fino a esaurimento posti.

“Abbiamo pensato a un programma di iniziative che fossero attrattive per i cittadini ma anche per le persone che arrivano da altre città del territorio - ha spiegato il sindaco Giulio Ambroggio -. Una collaborazione tra più realtà per portare qualcosa di diverso in occasione del Natale, un mese intero di eventi fino al 6 gennaio con le giornate del14 e 15 come momento clou”.

“Una manifestazione a cui l’Amministrazione teneva tantissimo che si aggiunge ai grandi eventi come la Festa del Pane e la Fiera Meccanizzazione agricola” ha aggiunto Aldo Lovera, Fondazione Ente Manifestazioni.

“Incantare vuol dire recitare la formula magica - ha ribadito Claudia Spertino della Banca CR Savigliano - quindi un plauso alla Fondazione perché non c’è nulla di più magico del Natale perché già mettere insieme questi termini “Incantevole Natale” è fonte di successo. Avete messo insieme anche tante sinergie, commercianti, artigiani, associazioni culturali e turistiche locali. Siamo orgogliosi di sostenere queste iniziative, sono sicura sarà un buon natale”.

A queste parole si è unito anche il direttore dell’Ascom Livio Raballo: “Siamo orgogliosi di presentare un Natale come questo perché il Natale è il momento più importante dell’anno. Poter vantare il primo Natale gestito a questo livello è importante. Ricordo che le luci di Natale, l’elemento coreografico che da sempre illumina la città, saranno accese sabato 30 novembre”.

Il programma completo sul sito della Fondazione Ente Manifestazioni.