Vezza d’Alba cerca forze fresche per il gruppo comunale di protezione civile

Nuovi volontari cercansi. E’ l’appello che arriva dall’Amministrazione comunale di Vezza d’Alba, che nel giro di dieci giorni si è trovata a fronteggiare la complessa emergenza indotta prima dalla nevicata del 14 novembre scorso, poi dalle forti piogge dell'ultimo weekend.



Personale comunale e volontari della Protezione civile sono stati a lungo impegnati e hanno egregiamente lavorato per rendere nuovamente fruibili le strade e funzionanti i fossati intasati da rami caduti, terra e foglie.



Un impegno rispetto al quale il gruppo comunale attivo da tempo nel centro roerino deve però fare i conti con l’avanzare dell’età di molti suoi componenti, che presto dovranno essere affiancati o sostituiti in questo prezioso lavoro.



In questo senso, l’Amministrazione vezzese si rivolge quindi alle forze più giovani. "Avere un gruppo di Protezione Civile efficiente e operativo è un vantaggio per tutti - spiega il sindaco Carla Bonino -, anche perché permette di fare prevenzione tutto l'anno e monitorare costantemente il territorio, riducendo al massimo la mole degli interventi in emergenza".