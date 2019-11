Allarme monossido di carbonio al Foresto di Cavallermaggiore: quattro persone intossicate

Due persone hanno accusato i primi sintomi, altre due invece no.

Ieri sera, intorno alle 21.20, in frazione Foresto di Cavallermaggiore, è scattato l’allarme monossido di carbonio. All’interno dei locali invasi dal gas inodore e incolore, proprio per questo conosciuto anche come il “killer silenzioso”, come accennato, v’erano quattro persone, ma di queste soltanto due hanno accusato sintomi riconducibili ad un'intossicazione.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo, per tutte le verifiche del caso. Gli intossicati, invece, sono stati presi in cura dal personale dell’emergenza sanitaria, e sono stati trasportati in ospedale per le successive cure.