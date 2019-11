Fiamme in uno scantinato di un condominio di Madonna dell’Olmo, a Cuneo: sul posto le squadre dei Vigili del fuoco

Fiamme e fumo, nei seminterrati di un condominio a Madonna dell’Olmo di Cuneo, in via Valle Po.

L’allarme è scattato nella notte, poco prima delle due. Il rogo si è generato in un laboratorio di tappezzeria per auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cuneo, con l’autopompaserbatoio e, in supposto, l’autobotte e l’autoscala. Il problema maggiore era entrare nei seminterrati, completamente saturi di fumo.

I pompieri, una volta raggiunto il piano interrato, hanno individuato l’origine delle fiamme, poi spente, con la successiva messa in sicurezza dell’area.