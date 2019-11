Fuoristrada contro camion a Sant'Albano Stura: intervento dell'elisoccorso, grave un ottantenne

Per cause in corso di accertamento, un fuoristrada si è scontrato contro un mezzo pesante sulla provinciale 3 a Sant'Albano Stura.

Il grave incidente si è verificato intorno alle 16.30, all'altezza del bivio per Trinità.

Il traffico è, al momento, bloccato.

Ci sarebbe un ferito, di cui non si conoscono le condizioni. Si è reso tuttavia necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Sul posto anche l'ambulanza medicalizzata di Fossano, i vigili del fuoco di Cuneo e i carabinieri.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.30

Il ferito è E.D., 80 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso con politrauma.