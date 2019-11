Svuotato il camion ancora bloccato sulla collina di Manta dopo una settimana: tir fermo in paese, ma liberato (VIDEO)

Il camion bloccato sulla collina di Manta da venerdì 22 novembre è stato svuotato dal carico questa mattina, venerdì 29 novembre, una settimana dopo. Il carico pesante di bobine di carta aveva compromesso i margini di manovra del tir condotto da un’autista portoghese che si era perso forse a causa di indicazioni sbagliate del navigatore.

Con il semi rimorchio vuoto il camion ha potuto cominciare a manovrare in collina nei pressi dell’agriturismo Baco da Seta, ma al momento non ha ancora cominciato la discesa per cui sarà necessaria prudenza vista la ristrettezza della strada.

Il camion potrebbe cominciare la discesa nelle prossime ore. Nelle operazioni per liberare il camion hanno contribuito alcuni cittadini che risiedono in collina e che in questi giorni hanno dimostrato grande solidarietà nei confronti del malcapitato autista. Nelle operazioni di scarico delle bobine è intervenuta una ditta locale esterna che, come confermato dal sindaco di Manta Paolo Vulcano: "Sono stati straordinari".

AGGIORNAMENTO 11,44: il camion è stato liberato e ha cominciato la discesa. Ora è fermo in paese ed è libero dopo una settimana di blocco. Il sindaco Vulcano: "Finalmente abbiamo risolto questa problematica che gravava sulla nostra viabilità."