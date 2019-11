Ci attendono giornate serene e con temperature in discesa, ma domenica torna la neve

Ondulazioni del flusso atlantico favoriranno l’alternarsi di giornate serene e maltempo nel weekend, con un abbassamento delle temperature fino a metà settimana prossima.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 29 e domani sabato 30 novembre

In pianura e sulla Liguria cielo sereno oggi e velato da nubi alte domani, con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest in serata. Nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone alpine di confine di Piemonte settentrionale, occidentale e valle d‘Aosta con piogge e nevicate oggi localmente fino a 1200 m in serata. Temperature massime tra i 14 e i 16 °C, in leggero calo domani. Minime domani tra 1 e 6 °C in pianura, con locali brinate possibili nelle pianure tra torinese e cuneese. Tra 8 e 10 °C sulle coste. Venti: Raffiche di Foehn da nordovest sulle Alpi, che localmente arriveranno nelle vallate e fino alle pianure adiacenti tra torinese e cuneese. Assenti o deboli altrove. Domani quasi del tutto assenti.

Domenica 1 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coperto per una perturbazione in arrivo in nottata. Precipitazioni diffuse ovunque, con accumuli maggiori sulle aree esposte di Alpi Marittime e Liguria. Nevicate che mediamente saranno oltre i 1000 m, localmente sul cuneese potranno scendere fino a 600/700 m e non si escludono fioccate anche nelle pianure pedemontane. Temperature in forte calo nelle massime, che in pianura non andranno oltre i 4/7 °C, fino 10/13 °C sulle coste. Minime stazionarie o in calo a fine giornata. Venti da deboli a localmente moderati da nord o nordest su pianure. Localmente forti su Liguria da nord.

Da lunedì 2 dicembre

Tempo in netto miglioramento già dalla nottata di lunedì ma con poco sole, in quanto il minimo depressionario a cui è legata la perturbazione di domenica si porterà verso sud, azionando correnti nordorientali in quota che porteranno alla formazione di nubi stratiformi a causa dell’impatto con le Alpi. Tali correnti inoltre porteranno aria più fredda dall’Europa orientale, contribuendo quindi ad un ulteriore discesa delle stesse almeno fino mercoledì incluso.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo