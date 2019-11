Guida all’acquisto dei caschi cross: quale scegliere e dove acquistarlo

Le due ruote sono un piacere da vivere solo in sicurezza, perché nella sfortunata eventualità d’incidente i potenziali rischi sono seri. Meglio evitare sciocche imprudenze. Oltre a costituire un imprescindibile elemento protettivo, i caschi sono diventati un tratto di stile nell’abbigliamento tecnico. Ciò vale anche per i caschi da cross, ma quali sono dei validi parametri da adottare per trovare il prodotto che risponde meglio alle proprie esigenze?

Le caratteristiche per selezionare il migliore casco cross

L’acquirente dovrebbe appurare anzitutto i materiali impiegati dall’azienda produttrice. Gli articoli dall’ottimo profilo qualitativo ricorrono a risorse che sanno coniugare leggerezza, cruciale per quello che riguarda le performance sportive, e robustezza. Tra le opzioni più apprezzate troviamo carbonio, kevler, fibra aramidica e polimeri termoplastici.

Utile è la presenza di un eccellente sistema di ventilazione, in cui confluisce il fattore aerodinamicità. Un buon casco da cross è pensato per assorbire senza difficoltà colpi e urti che inevitabilmente andranno a presentarsi nel tempo.

Non va poi trascurato lo stile, perché è giusto che l’atto d’acquisto sia coerente con le preferenze personali in materia di estetica del casco.

