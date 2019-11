In partenza il corso di “amministratore di condominio”

L’ANACI di Cuneo in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Mondovì, ha organizzato il 15° corso di formazione ai sensi del D.M. 140/2014 per chi vuole intraprendere la professione di amministratore di condominio.

Dal 2014 è obbligatorio per chi vuole esercitare la professione di amministratore di condominio di partecipare, con superamento di un esame, ad un corso di formazione.

Sempre ai sensi di tale decreto ministeriale chi non ha l’attestato di formazione o per chi attualmente esercita la professione di amministratore e non abbia l’attestato di aggiornamento può essere revocato tramite azione giudiziale da qualsiasi condomino.

Il corso si svolgerà a Cuneo in via Amedeo Rossi n. 22 presso la sede dell’ANACI Cuneo dal 9 dicembre 2019 al 6 aprile 2020. Consta di 115 ore di studio distribuite nei giorni di lunedì dalle ore 18 alle 21 e il venerdì dalle ore 15 alle 21.

Tale corso è rivolto anche agli amministratori che attualmente esercitano e che ai sensi del D.M. 140/2014 devono ogni anno partecipare ad un corso di aggiornamento di almeno 15 ore. Tale corso di aggiornamento inizierà il 6 marzo 2020.

Sono aperte le iscrizioni fino al 6 dicembre 2019.

Per informazioni e-mail corso@anaci.cuneo.it, tel. 0171-735363.

Sito internet: http://www.anaci.cuneo.it/