Punto di riferimento per eventi e congressi in ambito medico: Staff P&P compie 3 anni

Staff P&P compie 3 anni! Nata nel 2016 dall’idea di due giovani imprenditrici operanti già da anni nel settore dell’educazione continua in medicina, è diventata in poco tempo un punto di riferimento nell’ambito congressuale e non solo.

Una società giovane, dinamica e in costante crescita, grazie anche alla collaborazione dei 3 soci esperti nel settore medico scientifico. Cinque giovani accomunati da un unico grande ideale: la formazione come elemento fondamentale per lavorare con professionalità e l’apprendimento alla base del successo di ogni individuo.

Organizzazione di convegni, progettazione di corsi di aggiornamento e di formazione, ricerca location e allestimento, fornitura di hostess plurilingue, organizzazione di piani di viaggio e accoglienza, creazione di percorsi formativi ideati su misura del committente, consulenze organizzative: questi sono solo alcuni dei servizi che caratterizzano questa giovane realtà in continua evoluzione.

Numerose sono le collaborazioni in ambito locale, che vedono tra gli altri alcuni nomi di spicco, come il dott. Fenoglio, Primario di Medicina Interna dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, per il quale Staff P&P gestisce e organizza le annuali “Giornate Piemontesi di Medicina Clinica”, il Dott. Manca, Primario di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, con cui propone l’appuntamento biennale delle “Giornate Gastro-epatologiche cuneesi”, il dott. Fontana, cardiologo, Consigliere Nazionale e Referente Regione Piemonte S.I.FO.P., per la realizzazione del Convegno Regionale SIFoP Piemonte, nomi che nel corso degli anni hanno rinnovato la fiducia in Staff P&P.

Ultima novità è stata la collaborazione con la Fondazione Ferrero di Alba, alla quale ha dato supporto nell’organizzazione del Congresso Internazionale “Invecchiamento di successo 2019: body and mind connection”, evento patrocinato dall’Accademia di Medicina di Torino e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svoltosi ad Alba nei giorni 6-9 novembre 2019.

Non solo collaborazioni locali: a livello nazionale la società è in continua espansione, con eventi organizzati in ogni parte d’Italia, da Trieste (attiva da anni la collaborazione con l’Upledger Italia Accademia Cranio Sacrale) a Roma (tra i partner: Fisiocorsi, l’AITNE, l’Associazione italiana terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, l’Istituto Leonarda Vaccari), da Genova (consolidata ormai la partnership con il Centro Psicoanalitico di Genova) a Torino (tra gli altri, il Centro Torinese di Psicoanalisi, Eventi5, l’Ospedale Mauriziano), senza contare i molteplici partner per i quali organizza ed eroga corsi di formazione a distanza (FAD) e i numerosi incarichi di Segreteria di Società Scientifiche, come ad esempio la SIN (Società Italiana di nefrologia), Sezioni Piemonte e Valle d’Aosta.

Staff P&P eroga anche corsi di formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno DAE e - oltre al riconoscimento in Regione Piemonte - è riuscita ad ottenere anche l’abilitazione in Liguria e in Valle d’Aosta, accrescendo così il suo potenziale formativo. Un compleanno davvero ricco di soddisfazioni!

3 anni di successi che sono solo la premessa per un futuro ancora più brillante.

Per informazioni sull’attività e i servizi offerti: info@staffpep.com – 3703483379.