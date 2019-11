Trading online, nel 2019 aumentati i broker attivi in Italia

Dopo alcuni anni di declino, l’interesse verso il trading online in Italia sembra essere tornato alla ribalta. A dimostrarlo sono i numeri. Secondo infatti le analisi elaborate dal sito finanziario www.qualebroker.com , nel 2019 il numero dei broker autorizzati dalla Consob ad operare in Italia è quasi raddoppiato, passando dai 122 del 2018 ai 220 del 2019. Questo dato è a sostegno della tesi secondo cui il trading online è un fenomeno pronto ad accrescere ancor più la sua popolarità.

Che cosa è il trading online

Possiamo affermare che il trading online pone le sue radici nella finanza e nella telematica. In altre parole, il trading online permette di comprare e vendere strumenti finanziari quotati su mercati telematici. Chiunque voglia dunque negoziare titoli dovrà semplicemente munirsi di un computer o smartphone e di un accesso a internet.

I vantaggi del trading online

Fare trading online significa investire in autonomia i propri risparmi. In questo modo si evita l’utilizzo di consulenti e promotori finanziari, il che comporta un risparmio nel nostro budget. Dal momento che non si riceve alcuna consulenza o raccomandazione, fare trading online può risultare particolarmente economico, a patto che si scelga un broker online che offra tariffe convenienti.

Chi sono i broker online

Uno dei primi passaggi cruciali per chi decide di fare trading online consiste nella scelta di un broker. Ma che cosa è un broker online? Un broker altro non è che un intermediario il quale permette al trader di immettere i suoi ordini in borsa. Il tutto attraverso una piattaforma di trading messa a disposizione dal broker stesso. Sempre all’interno della piattaforma il trader può gestire il suo portafoglio, monitorare l’andamento dei prezzi, fare analisi e tanto altro.

I tipi di broker

Nel panorama italiano fungono da broker due categorie di intermediari: le banche e le SIM. A differenza delle SIM, le banche sono in grado di offrire anche i servizi bancari tradizionali come i bonifici, carte di credito ecc. Tra le banche italiane specializzate nel trading online spiccano Fineco, Banca Sella, Webank, IWBank. La SIM italiana più conosciuta è invece Directa. Le SIM estere che hanno conquistato un’importante fetta di mercato in Italia sono DEGIRO, Interactive Brokers, eToro, Plus500.

I broker azionari e i broker CFD

Un’altra sostanziale differenza che ogni traders ben informato dovrebbe conoscere è la diversa offerta di prodotti e mercati da parte del broker. Se infatti una parte di essi permette di negoziare strumenti reali come azioni, ETF o obbligazioni, la maggior parte dei broker online si concentra sull’offerta dei CFD. I CFD altro non sono che strumenti derivati, i quali replicano l’andamento di un sottostante come. I più popolari CFD sono quelli sul Forex, le materie prime, gli indici e le criptovalute. Come anche sottolineato dalla redazione di QualeBroker.com, i CFD sono strumenti complessi che solo i traders più esperti dovrebbero utilizzare. Il consiglio è quello di utilizzare sempre un livello di leva finanziaria contenuta e di avere sempre dei sistemi a protezione del capitale, come ad esempio gli stop-loss e una strategia di trading ben definita.

Non è infatti un caso che secondo i recenti dati ESMA, circa il 70% degli investitori privati perde soldi a seguito della negoziazione di CFD.

Si può vivere di trading online?

Le risposte a questa domanda sono in genere contrastanti. Non ci sono dubbi circa l’esistenza di persone il cui unico lavoro sia il trader. Ma questo lavoro non è per tutti. Innanzitutto occorre un certo capitale da investire per poter generare un rendimento costante nel tempo (nell’ordine di centinaia di migliaia di euro). In secondo luogo, oltre alla tecnica, occorre essere in possesso di un sistema di gestione delle emozioni che non tutti hanno. Fare trading online infatti comporta un elevato stress psicologico e quindi non è un’attività adatta per i “deboli di cuore”.

Il consiglio è dunque quello di studiare la materia in tutti i suoi dettagli. Iniziare a fare pratica, possibilmente con un conto demo aperto presso un broker per poi passare al denaro reale, meglio se con un capitale ridotto. Con lo studio e l’esperienza possiamo dunque stabilire se il trading online è un’attività idonea alla nostra personalità e psicologia.

