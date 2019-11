A Cherasco ultimo appuntamento dell'anno con i grandi mercati: si chiude con quello di antiquariato e collezionismo

Domenica 8 dicembre 2019 arriva l'ultimo appuntamento dell'anno con i Grandi Mercati di Cherasco dell'Antiquariato e del Collezionismo.

Sarà una versione più natalizia, contornata da addobbi e luci che già anticipano l'atmosfera delle feste. Centinaia di bancarelle troveranno posto lungo strade, piazze, sotto i portici del centro storico. Si potranno trovare oggetti di ogni tipo, tutto rigorosamente di tempi passati: mobili, libri, dischi, manifesti, suppellettili, arnesi da lavoro, abbigliamento e tanto altro ancora.

Da quarant'anni i Mercati di Cherasco sono un appuntamento che attira decine di migliaia di turisti da tutta Italia e da oltre confine. "Diversi sono gli ingredienti che portano al successo dei Mercati di Cherasco - commenta il vicesindaco Claudio Bogetti. - Innanzitutto la scelta degli espositori, una ricerca accurata e selezionata che fa del Mercato un'occasione di qualità. In secondo luogo, ma non secondario, il centro storico completamente pedonalizzato che consente ai visitatori di camminare tranquillamente e assaporare tutta l'atmosfera che si respira tra le antiche bancarelle. Anche gli espositori, già di primo mattino, dopo aver scaricato la merce, sono invitati a portare i mezzi fuori dal centro storico, in appositi parcheggi".

Il Mercato di Cherasco può diventare occasione anche per una visita alla città, ai suoi monumenti, le antiche chiese, i Musei oppure una passeggiata lungo il viale che porta al Castello Visconteo o lungo i Bastioni. Può essere occasione per degustare le tante eccellenze enogastronomiche della città, dalle chiocciole alla Robiola, ai dolci Baci di Cherasco, il tutto annaffiato da il "re dei vini" perchè Cherasco è uno degli undici comuni produttori di Barolo. Per chi ama l'arte, a Palazzo Salmatoris, è visitabile la mostra "Picasso e la sua eredità nell'arte italiana".

Conclude il vicesindaco: "Quella del Mercato è davvero una giornata per tutti, per gli amanti dell'antiquariato ma anche per le famiglie, per chi vuole trovare un regalo particolare, per chi vuole arricchire la sua collezione privata di particolari oggetti".

Durante tutta la giornata il centro storico sarà chiuso alle auto. Comodi parcheggi gratuiti si trovano a pochi passi dalle bancarelle. A disposizione, appena oltre l'Arco di Porta Narzole, c'è un'area camper attrezzata.