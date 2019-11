A Torino i WorldSkills Piemonte: nove mestieri in gara a "Io Lavoro"

Nell’ambito di IOLAVORO si svolgeranno i Campionati dei Mestieri WorldSkills Piemonte, le competizioni per giovani talenti piemontesi valide come qualificazione per i Campionati Nazionali WorldSkills Italy di Bolzano e per i Campionati Europei dei Mestieri EuroSkills di Graz (Austria) nel 2020. Nove i mestieri in gara, in cui si sfideranno ragazze e ragazzi da tutto il Piemonte: cameriere, cuoco, pasticciere, hotel receptionist, sarto, falegname, muratore, grafico e meccanico d'auto.

WorldSkills International è un’organizzazione internazionale cui aderiscono settantadue nazioni e regioni del mondo, nata nel 1950 con l’obiettivo di promuovere la formazione professionale e l’istruzione nei settori dell’artigianato, industria, tecnologia e servizi alla persona e permettere ai giovani tra i diciassette e i ventidue anni di età di confrontarsi in competizioni locali, nazionali e internazionali in oltre sessanta mestieri.

Dal 2014 la Regione Piemonte, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, ha aderito a WorldSkills condividendone scopi e finalità e organizzando i Campionati regionali piemontesi, arrivati oggi alla quarta edizione. IOLAVORO e WorldSkills sono iniziative organizzate da Agenzia Piemonte Lavoro con il sostegno della Regione Piemonte e del Fondo sociale europeo.

La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi su www.iolavoro.org .