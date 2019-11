In arrivo una domenica di pioggia: Peveragno annulla tutte le manifestazioni all'aperto

Le previsioni meteo non lasciano speranze: domenica pioverà. Con grande dispiacere il Comune di Peveragno è costretto ad annullare tutte le manifestazioni previste all'aperto.

"Per passare comunque un pomeriggio insieme - si legge nel comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook dell'ente - , vi invitiamo alle 15.30 di domenica nella Chiesa della Confraternita (la Crouzà), per l'esibizione della Corale della Valle Stura, assolutamente da non perdere. Durante l'esibizione verranno anche premiati i presepi vincitori del tradizionale concorso, e si terrà l'asta benefica con la vendita delle sculture lignee fatte per noi da Barba Brisiu".

"Ci scusiamo per il cambiamento di programma, e vi diamo comunque appuntamento domenica pomeriggio".