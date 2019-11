Saluzzo la Messa degli sportivi: invitate le squadre e chi ama fare sport

Domenica 1 dicembre alle 18,30 il vescovo Cristiano Bodo celebra la messa degli sportivi alla quale sono invitati tutti gli sportivi e chi pratica sport, adulti, bambini e le associazioni del territorio della Diocesi.

Il ritrovo è per le 18,15 sul sagrato del Duomo per la sfilata all’interno della chiesa. I partecipanti sono invitati ad indossare la tuta o l’uniforme della squadra. L’incontro vuole valorizzare lo sport non solo come attività fisica, ma soprattutto come scuola di vita: perché lo sport educa e insegna disciplina a chi lo pratica e aiuta a star bene.