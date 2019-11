Vertenza Mahle, Gribaudo: "Cirio e Chiorino devono capire che le fabbriche non si salvano a parole"

Pubblichiamo interamente il post della parlamentare PD Chiara Gribaudo che polemizza contro l'assenza di rappresentanti regionali al tavolo per la Mahle svoltosi ieri al Mise:

"Dove devono stare le istituzioni?

Ieri mentre si teneva il tavolo per la Mahle al Mise, il Presidente Cirio e l'assessore al lavoro Chiorino erano a Valdilana, a farsi fotografare per un accordo sugli impianti sciistici.

Non voglio essere polemica, gli impegni sono tanti e vari certo, ma dove dovrebbero stare la politica, le istituzioni, in questi frangenti? Sulla passerella del turismo invernale o accanto a 450 lavoratori che temono per il loro futuro? Un futuro incerto che è quello del sistema dell'automotive, ossatura dell'industria piemontese.

Lo chiedo anche a voi. Visto quel che accade anche alla Camera in questi giorni, fra risse e proposte, rimango sempre più perplessa.

Ma una cosa è certa: Cirio e Chiorino devono capire che le fabbriche non si salvano a parole".