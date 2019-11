Pian Munè di Paesana, due metri di neve in quota e domenica ne arriva dell’altra. Il 7 dicembre si apre

“Le stagioni non saranno più quelle di una volta, ma questa è tra le migliori che ricordiamo. Due metri di neve in quota, una neve compatta che ci garantisce un fondo per la stagione invernale che poche volte si è potuto vantare”. C’è entusiasmo e soddisfazione nelle parole di Walter Marta, i responsabili della Dodonix, la società che da anni porta sulle proprie spalle le gestione della stazione a capitale pubblico di Pian Munè di Paesana e con essa, a rimorchio, il turismo invernale ed estivo della Valle Po.

La stagione invernale 2019/2020 di Pian Munè è cominciata sabato 24 e domenica 25, con l’apertura del tapis roulant a valle per i principianti e per chi vuole divertirsi con il bob.

Tutte le piste saranno aperte da sabato 7 dicembre<

“Ci sarebbe piaciuto – proseguono Walter e Marta - cominciare domenica primo dicembre con l’apertura di tutte le piste ma madre natura vuole ancora farci un regalo: è prevista altra neve proprio per quel giorno”.

Cosa c’è da sapere per l’apertura?

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre tapis roulant aperto dalle 9 alle 17 con biglietto a 6 euro.

Dal 7 dicembre piste aperte dalle 8.30 alle 16.30 (mattutino fino alle 12.30 e pomeridiano dalle 12.30).

Per evitare le code si consiglia l’acquisto dello skipass online sul sito skipass.pianmune.it.

Da sempre inoltre, Pian Munè è una stazione Family Friendly. Tutte le famiglie che acquistano on line il loro skipass possono sciare a prezzi vantaggiosi: adulto 15 euro, ragazzi 10 euro, bambini fino ai 6 anni gratis.

Anche qui si consiglia di procedere fin da subito alla registrazione on line, in modo che se ci fossero difficoltà o se c’è bisogno di aiuto ci sia il tempo disponibile a risolvere le problematiche.

Sabato 7 cominceranno anche le suggestive cene nella baita in quota (raggiungibile con il gatto delle nevi cabinato) o nel rifugio a valle.

Da venerdì 29 novembre a venerdì 6 dicembre con il codice whitefridaypianmune si può acquistare uno skipass scontato a 15 euro da utilizzare la prima volta che si viene a sciare, senza dover scegliere prima la data. Lo skipass è acquistabile on line oppure direttamente in biglietteria a pian mune sabato 30 novembre dalle 9 alle 17.

Pian Munè è sempre a disposizione della propria clientela. Qualora nessuno, per un qualsivoglia motivo, la stazione non fosse raggiungibile telefonicamente, le si potrà potete scrivere via whatsapp, sempre al numero 328 6925406.