Alba: l’Amministrazione ha ringraziato i Nonni Civici volontari

Nella mattinata di oggi 29 novembre, nel salone del centro anziani di via General Govone, il sindaco Carlo Bo e l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo hanno premiato i nonni civici che tanto supportano l’Amministrazione durante l’anno.

“Questa è l’occasione per farci gli auguri di Natale - ha dichiarato il sindaco Carlo Bo – ma soprattutto per ringraziarvi di tutto quello che fate durante l’anno. Date un contributo importante alla città e sempre con il sorriso e la dolcezza propria dei nonni”.

La premiazione ha coinvolto una cinquantina di nonni e nonne civiche che svolgono molte e variegate attività, dal monitoraggio del verde al supporto in biblioteca e a teatro, dall’organizzazione dei centri anziani alla gestione di transenne e ordine pubblico davanti alle scuole. “Ringrazio la ripartizione dei Servizi Sociali – afferma l’assessore Elisa Boschiazzo – per l’organizzazione di questa festa e per il lavoro di coordinamento durante tutto l’anno. E ringrazio soprattutto le nonne e i nonni civici che mettono a disposizione della collettività un po’ del loro tempo, affiancando l’amministrazione in servizi importanti”.

A ognuno dei partecipanti è stato un consegnato un piccolo omaggio, quale simbolo della riconoscenza per l’impegno profuso. Dopo la rituale foto di gruppo, la mattinata è finita con un rinfresco conviviale, occasione per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie.