Entracque: riapre domenica 1° dicembre il Centro Uomini e Lupi

Domenica 1° dicembre riapre, dopo un mese di chiusura, il Centro Uomini e Lupi a Entracque. Le aperture programmate nei giorni seguenti sono: 7 e 8 dicembre, domenica 15 e 22 e poi tutti i giorni durante le vacanze di Natale, da giovedì 26 al 6 gennaio 2020.

Si segnala al pubblico che, presumibilmente sino all’apertura di Santo Stefano, le sale proiezione del Centro faunistico, in località Casermette non saranno accessibili a causa di danni agli impianti procurati da un fulmine. Nessuna limitazione è prevista, invece, per la salita sulla torretta per l’osservazione dei lupi ospiti dell’area faunistica.

A compensazione del disagio, i visitatori acquisteranno il biglietto d’ingresso al Centro a prezzo scontato e comprensivo di un nuovo accesso da utilizzare entro un anno. Finché non sarà ripristinata la piena fruibilità della struttura il ticket sarà emesso a 8 euro (6 se ridotto) invece di 10 euro e con la possibilità di un nuovo ingresso entro il 31 dicembre 2020.

Per chi vuole approfondire la conoscenza del lupo, la cooperativa Montagne del Mare che gestisce il Centro propone Attenti al lupo, accompagnamento a cura degli addetti della struttura che permette di entrare nella zona preclusa alla visita individuale. Il costo dell’attività, esclusivamente su prenotazione, è di 15 euro e comprende la visita guidata, l’accesso agli allestimenti museali del Centro di piazza Giustizia e Libertà 3, a Entracque, e la visita a quelli del Centro faunistico in località Casermette (per quest’ultimo la visita potrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020).

Per le prenotazioni: 0171 978616; 0171 976850.

I bambini (fino a 13 anni) in visita al Centro domenica 8 dicembre avranno una gradita sorpresa. Insieme all’acquisto di un biglietto riceveranno un regalo direttamente dalle mani di Lupo Natale.

In quale favola si sarà intrufolato il lupo? Lo si scoprirà domenica 15 e 22 dicembre con C’era una volta il lupo, letture e animazioni per i più piccoli (3-6 anni). L’appuntamento è, alle ore 16, presso il Centro visita Uomini e Lupi (piazza Giustizia e Libertà 3) su prenotazione allo 0171 978616. Una fame da lupo è la coinvolgente attività di venerdì 27 riservata ai bambini (5-8 anni) che dovranno aiutare il lupo a trovare le sue prede. Ritrovo ore 14, Centro faunistico, strada prov. per S. Giacomo 3. Prenotazione necessaria allo 0171 978616.

La befana, sabato 4 gennaio, sarà all’ingresso del Centro per salutare i giovani visitatori (fino a 12 anni), accompagnati da un adulto, e farli entrare gratuitamente (dalle 10 alle 17). Mi raccomando non ditelo troppo in giro!

Orari di apertura e informazioni: www.areeprotettealpimarittime.it