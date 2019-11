Revello: Museo Naturalistico del Po aperto anche nella Festa dell'Immacolata Concezione

Domenica 8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata Concezione, il Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello sarà visitabile con il consueto orario di apertura.

Il museo, costituito da un ampio spazio espositivo in cui il visitatore può osservare da vicino molti aspetti della ricchissima natura che caratterizza il sistema delle aree protette del Monviso, con particolare attenzione agli ambienti che circondano il fiume Po, è aperto tutte le domeniche dell’anno in orario 14.30-18.30, e l’ingresso è gratuito.

Pensato in particolare per le scuole, ma aperto a tutti, il museo è anche dotato di uno spazio per la proiezione di diapositive e filmati, oltre che di un piccolo laboratorio didattico, dove è possibile approfondire particolari temi legati ai diversi ambienti naturali ed alle attività svolte dall'uomo all'interno del Parco.

Il Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello è uno dei quattro musei del Parco del Monviso, l’unico ad avere apertura annuale: il Centro Visita Alevè di Casteldelfino e il Centro Visita di Pian del Re a Crissolo sono infatti aperti soltanto durante la stagione estiva, mentre il Museo del Piropo di Martiniana Po è visitabile da marzo a ottobre.

Resta invariata la possibilità durante tutto l'anno di visite in tutti i musei per scuole e gruppi organizzati, previo accordo con gli uffici del Parco (0175-46505 e didattica@parcomonviso.eu).