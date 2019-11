Viabilità: riaperto (con limitazioni) il tratto Savona-Altare della A6

Importante riunione questa mattina in Prefettura a Savona in relazione alla viabilità della provincia vicina alla nostra, ma che fa riferimento anche alla A6, la direttrice che dalla Liguria porta al nostro Piemonte.

E’ stato riaperto al traffico il tratto Savona-Altare e viceversa anche per veicoli oltre le 7,5 tonnellate, con alcune limitazioni: sono stati installati sensori per il monitoraggio della frana e, in caso di movimento, il personale delle Autostrade bloccherà istantaneamente il transito. In caso di allerta ‘arancione’ con precipitazioni o ‘rossa’ il tratto verrà chiuso e sarà istituita da nord l'uscita obbligatoria ad Altare con indirizzamento del traffico sulla Statale 29.

In caso di chiusura e limitazioni alla stessa Statale 29 il percorso alternativo sarà A21, A26, A10 e viceversa.

In caso di neve non saranno attuati filtri o scorte e la Statale sarà interdetta al traffico per i veicoli adibiti al trasporto di masse superiori alle 7,5 tonnellate; in tal caso il percorso alternativo resta sempre attraverso la A10 e la A26.