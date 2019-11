Anche a Bra è tempo di Black Friday. E da domenica negozi aperti fino a Natale

Se di shopping non ne abbiamo mai abbastanza, non c’è niente di meglio del Black Friday. Una tradizione nata negli Stati Uniti, ormai diventata un rito in tutto il mondo, Italia inclusa.

Tutti pronti allora, nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre, a cogliere offerte e promozioni davvero interessanti su ogni fronte: dall’elettronica alla casa, passando per abbigliamento, viaggi e articoli di bellezza.

Non solo l’occasione per rinnovare l’outfit, i più lungimiranti, che partono con netto anticipo nella programmazione dei doni natalizi, con il Black Friday potranno levarsi subito il dente (e il dolore). Gli sconti? Fino al 70%!

Ma c’è di più: lunedì 2 dicembre è il Cyber Monday, giorno dedicato alle offerte online e da domenica negozi aperti fino a Natale.

Parola d’ordine: bancomat.