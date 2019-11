Cervere: via libera al Disciplinare per l'utilizzo della ex Bocciofila

Prosegue la collaborazione del Comune di Cervere con le varie associazioni di promozione sportiva e sociale attive nella città della valle del Porro. Collaborazioni che consentono di animare e rendere fruibili e utilizzabili in pieno gli immobili che formano l'importante patrimonio funzionale e impiantistico pubblico locale, autentici contenitori di iniziative e di aggregazione.

Come nel caso, strategico, delle strutture che in via 4 Novembre si riconducono al complesso della "ex Bocciofila", oggetto del recente rinnovo di convenzione fra la Giunta comunale, guidata dal Sindaco Corrado Marchisio, e il Circolo Acli Bocciofila Cerverese Aps, rappresentato dalla Presidente Emiliana Micheletto che assume il ruolo di soggetto concessionario.

Intesa all'interno della quale si colloca il Disciplinare che regolamenta l'utilizzo di quegli stessi locali e spazi - una palestra polivalente interna e 4 campi da bocce esterni - da parte di terzi soggetti dedicati allo svolgimento di attività sportive non lucrative, secondo orari di apertura che potranno essere concordati anche tra il Circolo concessionario e il gestore del Bar.

Il piano delle tariffe unitarie prevede alcune agevolazioni per i Cittadini residenti in Cervere, o per i gruppi sportivi formati almeno per la metà da residenti: questi, per l'uso della palestra polivalente, anziché 15 euro orari ne dovranno corrispondere soltanto 10; da privati o società sottoscrittori di abbonamenti stagionali saranno dovuti invece 13 euro.

I campi da bocce esterni applicano infine la quota di due euro orari, che salgono a quattro in caso di utilizzo delle luci.

"Si conferma un altro ottimo esempio di alleanza tra pubblico e privato per rilanciare un insieme di spazi molto cari a intere generazioni di nostri Concittadini, giovani e meno giovani - dichiara il Sindaco Marchisio - Il Disciplinare concordato vuole incentivare e favorire il continuo attaccamento dei Cerveresi alla ex Bocciofila, di cui tutti andiamo fieri, anche al fine di farne la sede di eventi e tornei con un sicuro livello di partecipazione. La rinnovata gestione porterà molte reciproche soddisfazioni nell'interesse della ulteriore rivitalizzazione della Città lungo tutto l'arco dell'anno e della sana gestione del tempo libero come occasione per socializzare ai tavolini del Bar piuttosto che nella pratica sportiva delle bocce".