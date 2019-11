Diego Pasero: "L'isolamento della Granda continua, il Sistema Cuneo non può rispondere alle emergenze"

Nonostante perduri l’isolamento della Provincia, parzialmente mitigato dalla riapertura della A6 TO-SV, "il sistema Cuneo non è in grado di mettere in campo una forte risposta all’emergenza viabilità", è questo l’amaro commento del Presidente di ASTRA-Trasportatori associati Diego Pasero.

“Nei giorni scorsi abbiamo attivato la Prefettura di Cuneo e il Presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna – continua Pasero - per chiedere di attivarsi presso le autorità francesi e sospendere il divieto in Valle Roja. Dal Presidente Borgna non abbiamo ricevuto nessuna risposta, forse il Presidente condivide la bontà del divieto di passaggio ai mezzi pesanti, delle aziende cuneesi sul tratto francese della Roja, imposto dai Sindaci della Valle e dal suo collega del Dipartimento di Nizza? Sulla questione sarebbe utile una presa di posizione pubblica”.

Deprimente anche la situazione sul Colle della Maddalena bloccato da oltre due settimane, per l’incapacità di togliere la neve e riaprire al passaggio nonostante i soldi pubblici impegnati per il piano di distacco artificiale delle valanghe. L’ennesimo esempio di rimpallo di responsabilità tra diversi enti pubblici. Purtroppo a pagare sono sempre le imprese e i loro lavoratori.