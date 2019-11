Esponenti della Lega in Prefettura per parlare di sicurezza a Cuneo

Nella mattinata di sabato 28 novembre si è tenuto a Cuneo di fronte alla Prefettura un presidio della Lega Salvini Premier finalizzato a richiedere interventi immediati in tema di sicurezza e degrado per tutta l’area della stazione, dell’ospedale e le zone limitrofe di Cuneo. Manifestazione che è stata preceduta da un incontro sulla tematica che i consiglieri comunali Lega di Cuneo hanno avuto con i comitati di quartiere e gli abitanti della zona nella giornata di giovedì.

A seguito del presidio una rappresentanza, capitanata dal Senatore Giorgio Maria Bergesio, dall’Onorevole Flavio Gastaldi, dal Segretario cittadino Simone Mauro e dai consiglieri comunali Valter Bongiovanni e Laura Peano, è stata ricevuta dal Prefetto, dal Questore e dal Colonnello Del Gaudio.

“Dal dialogo con il Prefetto, il Questore e il Colonnello Del Gaudio che ringraziamo per la disponibilità dimostrata - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - è emerso quanto già fatto finora dalle forze dell’ordine e una linea comune per cercare di colmare le lacune dell’amministrazione comunale di Cuneo. Abbiamo quindi preso l’impegno periodico di fare da tramite tra i rappresentanti delle autorità nazionali sul territorio e i residenti della zona, consapevoli che solamente una stretta collaborazione e dialogo possa portare ai risultati auspicati”.

“L’inerzia della Giunta comunale e del Sindaco di Cuneo - continua l’Onorevole Flavio Gastaldi - è sotto gli occhi di tutti. I poteri demandati ai sindaci in tema di ordine pubblico sono dei più vari ma l’amministrazione di Cuneo continua a sottacere”.

“Come consiglieri comunali - continuano Valter Bongiovanni e Laura Peano - continueremo a presidiare la problematica e a presentare interpellanze in consiglio, sollevati però da questa disponibilità al dialogo del Prefetto che ci permetterà di dare risposte concrete ai cittadini della zona”. “Un ringraziamento - conclude Simone Mauro, Segretario cittadino Lega Salvini Premier - va quindi a tutti i militanti e residenti che si sono adoperati per l’organizzazione del presidio consci che la tematica sicurezza rappresenti una questione trasversale a molte zone di Cuneo”.