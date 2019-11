"Più sicurezza, meno degrado": la Lega in Prefettura a Cuneo per chiedere un tavolo di lavoro

"Più sicurezza, meno degrado": è questo lo slogan con cui una delegazione di cittadini di Cuneo sostenitori della Lega si è riunita nella mattinata di oggi (30 novembre) davanti alla Prefettura. Con loro Giorgio Maria Bergesio, Flavio Gastaldi, i consiglieri comunali Laura Peano e Valter Bongiovanni, il segretario locale Simone Mauro e l'esponente cuneese Gianfranco Conte.

La manifestazione - a cui hanno partecipato circa 70 persone e che si è svolte a poche ore da quella, politicamente contraria, delle "Sardine" - si proponeva di sottolineare come le istanze di consiglieri e popolazione cadano spesso nel vuoto, soprattutto quelle relative allo stato di degrado dell'area della stazione e dell'ospedale: secondo i manifestanti servono interventi immediati e la formazione di un tavolo di lavoro per la realizzazione di interventi strutturali e complessi.

"La popolazione chiede da tempo un'azione in queste zone, a risoluzione di una situazione ormai critica: il degrado è arrivato al limite della sopportazione per cittadini e residenti, che non si meritano tutto questo" ha sottolineato la consigliera Peano.

"Noi sindaci dobbiamo dare risposte chiare e non lasciare nulla al caso, cosa che fa evidentemente l'amministrazione di questa città - ha detto Gastaldi - . Basta al degrado e alla criminalità, che sono oggettivi e in parte conseguenti al proliferare di locali notturni nelle zone coinvolte. E' necessario che il Prefetto stuzzichi l'amministrazione sulla tematica".

"Il degrado coinvolge ormai l'intera città e la responsabilità è dell'amministrazione - ha assicurato Bergesio, prima di essere ricevuto assieme agli altri rappresentanti politici direttamente dal Questore - . Il sindaco, che a Cuneo è anche presidente della Provincia, è autorità di pubblica sicurezza, deve attuare gli strumenti necessari a difendere la sicurezza dei nostri cittadini. E' quanto mai necessario realizzare un tavolo di coordinamento: la Lega in piazza non va per stare in piedi e in silenzio o per cantare, ma per raggiungere risultati concreti".