Lo spazio museale “Terra di Artigiani” aperto al pubblico in occasione del 75° anniversario della morte di Duccio Galimberti

Il prossimo 3 dicembre, in occasione del 75° anniversario della morte di Duccio Galimberti, “Terra di Artigiani”, lo “spazio museale” di valorizzazione dell’artigianato cuneese realizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, sarà aperto al pubblico.

Sito nei sotterranei della Sede provinciale dell’Associazione – ingresso da Via XXVIII Aprile, 24 – “Terra di Artigiani” custodisce la cella in cui, nel dicembre del 1944, venne imprigionato dai repubblichini e ridotto in fin di vita l’eroe nazionale Duccio Galimberti.

Articolato in diversi percorsi tematici e con il supporto di un moderno allestimento tecnologico e grafico che ne attesta la multimedialità, “Terra di Artigiani”, realizzato con l contributo di Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC, si presenta come una realtà documentale eclettica, in grado non solo di fornire “informazioni” e “suggestioni” sull’operosità e sul genio artigianale, ma anche spunti didattici sul significato del lavoro manuale e sulla sua contestualizzazione nell’ambito professionale.

Il progetto, avviato dall’Associazione nel 2012 e inaugurato, dopo lunghi lavori di restauro dei locali, nel 2016, ha da poco attivato due nuovi percorsi di visita dedicati agli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Con la consulenza di alcuni esperti è stato impostato un “viaggio” particolarmente accattivante che prevede, per i più piccoli, ampi spazi di interattività guidata da una mascotte, l’ape, quale simbolo dell’operosità artigianale, mentre per i più grandi sono in programma anche workshop formativi ed incontri di approfondimento.

Sei le sale da visitare, sei gli aspetti professionalizzanti analizzati nelle diverse sfaccettature. Il tutto in un contesto tecnologico di ultima generazione, dove i sistemi interpretano la modernità e i contenuti ne sottolineano le radici antiche.

Ingresso gratuito.

Orari di visita: martedì 3 dicembre 2019, 9.00-12.30 – 14.30-17.30