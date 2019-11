FAI Cuneo, Mairone: "Le nostre imprese di autotrasporto pagano gli errori altrui"

Ormai è passata una settimana da quando le condizioni metereologiche hanno condizionato pesantemente il sistema dei trasporti da e per la provincia di Cuneo.

Le parole del presidente FAI Cuneo Mario Mairone confermano una forte preoccupazione per il sistema di trasporti delle proprie aziende.

“Nei mesi passati, le nostre ditte hanno firmato contratti con clienti per il trasporto di merci dalla nostra provincia in direzione Francia, Liguria, Toscana, Emilia, Lombardia, ecc… andando così a definire dei prezzi concordati che purtroppo adesso ci stanno mettendo in croce! Con il recente problema verificatosi sulla Torino Savona, i nostri autotrasportatori hanno dovuto percorrere molti più km per raggiungere le destinazioni concordate andando così ad aumentare i costi diretti: carburante, pedaggi autostradali, usura del mezzo, ecc … e dovendo rivedere velocemente l’organizzazione delle ore di lavoro dei propri autisti!”

I problemi sono sempre gli stessi, sono ormai anni che si parla di:

completamento dell’Asti Cuneo (il Premier Conte ha fatto promesse, ad oggi tutte disattese)

il tunnel del Tenda: diamo sicurezza almeno agli automobilisti, gli autotrasportatori ormai hanno perso le speranze di poter utilizzare questa via per le tratte in Costa Azzurra

la Torino Savona adesso ad una sola via di transito

la circonvallazione di Fossano

chiusura programmata del Monte Bianco

operazioni di manutenzioni del Frejus

“I problemi - continua Mairone - sono più che oggettivi e chi ne sta patendo da subito il maggior danno sono le nostre aziende e tutte quelle persone che quotidianamente pagano pedaggi autostradali (tra i più cari d’Europa) per un sistema di viabilità autostradale che è all’orlo del collasso! Sicuramente ci sono dei responsabili ma adesso dobbiamo correre velocemente ai ripari in quanto i nostri mezzi non possono rimanere fermi o accollarsi i costi delle inefficienze altrui”.