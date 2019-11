Borgo San Dalmazzo ricorda Gian Franco Bianco, "il giornalista dal bel deuit", con la seconda edizione del premio a lui dedicato

Una festa in grande per la seconda edizione del premio giornalistico e letterario in ricordo di Gian Franco Bianco, volto noto del tg regionale, scomparso nel giugno 2016. Lo ha organizzato per il secondo anno l'associazione Nomen Cultura in collaborazione con il comune di Borgo San Dalmazzo, sua città natale.

La cerimonia si è svolta ieri sera, venerdì 29 novembre, in un Auditorium civico gremito.

La serata è stata condotta dal giornalista Rai Paolo Volpato.

Ad aprire la serata le premiazioni della sezione “Giornalista junior” dedicata alle scuole superiori.

A premiare i giovani, tutti e tre frequentanti la 5^ H del liceo Scientifico Esabac di Cuneo, l'attrice e scrittrice Margherita Fumero.

Al primo posto Margherita Deorsola (si è aggiudicata il pass di giornalista junior presso Repubblica Torino per un giorno), secondo posto per Mattia Brignone (emerso per il termine 'naufraghi digitali' al posto di 'nativi digitali') e terza classificata Maria Vittoria Bonardo.

Prima di passare alle premiazioni dei "big" lo storico Walter Cesana ha ricordato Gian Franco Bianco bambino: "Io stesso sono andato all'asilo con lui. Nella casa borgarina in via Demonte organizzava spettacolini teatrali. Lui era regista, animatore e attore. Gli piaceva tanto vestirsi da prete e fingere di celebrare un matrimonio".

Lo scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto: "Io seguivo e copiavo Gian Franco Bianco quando ho iniziato a fare le mie prime interviste televisive".



Il primo premiato è stato il giornalista Mediaset Beppe Gandolfo, da tempo editorialista di punta del nostro quotidiano online Targatocn. Commosso il suo ricordo: "Di Gian Franco mi porto dietro tre immagini.

Quel servizio sulla neve aperto magistralmente con l'incipit 'Mentre tutta Italia scia sulle pietre, nel Cuneese ci sono metri di neve'. Insomma, per lui un servizio di cronaca locale aveva la medesima dignità dei servizi di cronaca internazionale.

Seconda immagine è il concerto di Ferragosto. Qualcuno disse, giustamente, che ha fatto di più lui per la Regione Piemonte di tutte le campagne pubblicitarie.

Infine un servizio del giugno 1999 per i 100 anni della Fiat. L'avvocato Agnelli concesse un'intervista esclusiva a me e a lui. A causa della stessa frequenza dei nostri radiomicrofoni, il suo audio non venne. Senza pensarci due volte gli ho dato il mio audio perché lui avrebbe fatto lo stesso con me.

Ecco perché ricevere questo premio è per me un'emozione indescrivibile".



A ricevere il premio anche il giornalista Rai Orlando Perera: "Per me Gian Franco non solo era un collega, ma un vero amico".

Premiato anche lo scrittore e banchiere Beppe Ghisolfi: "Eravamo avversari politici e non andavamo molto d'accordo ma poi l'amicizia nacque dopo una mia intervista radiofonica in diretta in cui non toccai certi argomenti, come da sua richiesta".

Riconoscimento anche per Sara Strippoli (La Repubblica): "Gian Franco aveva un 'bel deuit' it, non era giornalista anglosassone ma era anche un po' attore, dell'identità molto forte".

Maria Teresa Martinengo (La Stampa): “Guardavo sempre il tg all'ora di pranzo perché ogni tanto Gian Franco ci dava dei bei 'buchi'. Lui piaceva perchè aveva una grande empatia con le persone”.

Premiati anche Pier Paolo Luciano (La Repubblica) che non è potuto essere presente alla serata e Cristopher Cepernich (Sociologo dei media e della politica).

Infine il premio alla carriera a Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, che aveva conosciuto Gian Franco Bianco bambino a Fossano.

Presenti sul palco anche il sindaco Gian Paolo Beretta e la vice Roberta Robbione: “Orgogliosi di essere compaesani di Gian Franco Bianco che è stato un cittadino del mondo e ha raccontato il nostro Piemonte con passione”.

“Alla prossima edizione del premio – ha salutato la presidente di Nomen Cultura Monica Dogliani -. Il prossimo anno faremo le cose ancora più in grande e daremo maggiore spazio ai giovani che sono il nostro futuro”.