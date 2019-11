Il cuore di Cuneo trasformato in un mosaico di colori per dire No alla violenza sulle donne

E' stato un lavoro lungo, iniziato questa mattina 30 novembre quando era ancora buio. Decine e decine di volontarie e volontari hanno steso, in piazza Galimberti, le oltre 3000 coperte lavorate a maglia da centinaia e centinaia di donne di tutta la provincia ma non solo. Ne sono arrivate da ogni dove.

Ma il lavoro vero è iniziato molti mesi fa, quando Cuneo, in particolare la Caritas e l'associazione San Vincenzo De Paoli, ha deciso di sposare il progetto Viva Vittoria, partito da Brescia. Lavorare a maglia e creare relazioni tra le donne e per le donne.

Bisognava realizzare dei quadrotti in lana, di 50 centimetri per 50. Ne venivano assemblati quattro, per realizzare coperte di un metro per un metro, cucite insieme da un simbolico filo rosso, segno del No alla violenza sulle donne e della necessità di essere in rete in questa battaglia.

E piazza Galimberti non ha deluso. Lo spettacolo di colori è indescrivibile. Mai la piazza è stata così bella e così piena di energia. Parlano le immagini, le tante che abbiamo condiviso sulla pagina Facebook di Targatocn.

Un ultimo appello: le coperte si possono portare a casa in cambio di un'offerta minima di 20 euro. Portate a casa una coperta ma soprattutto il significato di cui è carica. I soldi verranno destinati a progetti a favore di donne fragili o vittime di violenza del territorio.