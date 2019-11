Scopri gli eventi dal sapore natalizio di questo fine settimana in Granda

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

- Enogastronomia, fiere e sagre Ad Alba saranno le “Notti della Natività” a portare l’atmosfera natalizia nella città. L’apertura è in programma per sabato 30 novembre quando in piazza Risorgimento, dalle 15 alle 18, Casa Klaus aprirà in anteprima le sue porte, con la merenda di Mamma Natale e le letture natalizie narrate dalla Regina degli elfi. Il giorno seguente, domenica 1° dicembre, sarà una giornata ricca di eventi. In piazza Risorgimento, dalle 10 alle 19, Casa Klaus accoglierà i pasticceri dell’Albese, che prepareranno i dolci della tradizione natalizia. Alle 15, sempre all’ombra del Duomo, cominceranno le sorprese del Natale nel paese delle meraviglie. Nel frattempo, per le vie del centro, lo shopping prenatalizio sarà accompagnato dalle musiche di eleganti cantori vestiti in abiti ottocenteschi, che intoneranno i canti della tradizione natalizia. Alle 17, nell’androne del palazzo comunale, andrà in scena l’inaugurazione ufficiale delle Notti della Natività, con l’apertura al pubblico dell’allestimento sullo scalone d’ingresso, dove si potrà ammirare un grande presepe. Poi via alla Christmas parade, la parata di Natale con le più belle principesse delle fiabe, i personaggi e le mascotte più amate dai bambini. Non mancheranno gli elfi, Babbo Natale e l’accompagnamento degli sbandieratori e dei musici del borgo San Lorenzo. Alle 18 la festa si sposta in piazza Michele Ferrero, per l’inaugurazione dell’albero natalizio donato dalla famiglia Ferrero.

A Canale si darà il via ai festeggiamenti domenica 1° dicembre, con l’allestimento del mercatino di Natale, dalle 9 alle 19 nel centro storico, con prodotti tipici e bancarelle a tema. Alle 15.30, in piazza Italia, concerto del coro voci bianche dell’Istituto musicale di Canale e, a seguire, arrivo della slitta di Babbo Natale, con doni per tutti i bambini e accensione del grande albero in piazza Italia. Saranno anche premiati alcuni studenti meritevoli dell’Istituto comprensivo di Canale. Al termine, merenda per tutti con panettone e cioccolata calda. Ci saranno artisti e gruppi musicali e si potranno visitare i presepi in parrocchia e in San Bernardino.

Canale festeggia anche la patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti, sabato alle 21 con un concerto nella chiesa di San Giovanni. Il coro parrocchiale e il coro Cabalestra, entrambi diretti da Mario Barbero, saranno affiancati dal coro voci bianche dell’Istituto musicale di Canale e del Roero. L’ingresso è libero. Info: www.canaleonline.it

Sabato 30 novembre, per tutto il giorno, a Neive ci sarà il mercatino di Natale con banchetti di artigianato e antiquariato per le vie del centro storico. Ingresso libero. Info: www.comune.neive.cn.it e www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

Domenica 1° dicembre, a Cortemilia avrà luogo “Aspettando il Natale”: dalle 10 alle 19, per le vie del centro storico, si terrà il mercatino di Natale, con bancarelle di oggettistica varia a tema natalizio e prodotti tipici del territorio. Numerosi saranno gli intrattenimenti dedicati a grandi e piccini tra i quali gli elfi postini, che raccoglieranno le letterine indirizzate a Babbo Natale, il laboratorio di carta e il circo acrobatico, con la distribuzione di caldarroste, vin brulè, cioccolata calda, zucchero filato e farinata. Prevista l’inaugurazione di “Cortemilia in mostra, presepi”. Info: www.comune.cortemilia.cn.it

Domenica 1° dicembre e lunedì 2, dalle 11.00 alle 18, il Castello comunale di Barolo ospiterà “Vini Corsari”, una degustazione con i vini di 30 vignaioli europei e con la possibilità di acquistarli direttamente dai produttori. Prezzo: 20 euro ingresso giornaliero.

“Vini Corsari” è il Festival Europeo dedicato al vino artigianale, ospitato nel suggestivo Castello Comunale Falletti di Barolo, antica dimora dell’importante marchesato.

Due giorni di degustazioni e vendita al pubblico con vignaioli provenienti da Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Austria. Vini Corsari si ispira inoltre all’opera Scritti Corsari di Pier Paolo Pasolini. Info: www.vinicorsari.com

Si rinnova a Santo Stefano Belbo l’appuntamento con la tradizionale “Fèra di cubiòt” che si terrà domenica 1°dicembre: dall’alba al tramonto la storica fiera langarola porterà, nelle vie e nelle piazze santostefanesi, bancarelle con merci di ogni tipo, il mercatino dell’antiquariato, l’esposizione delle macchine agricole, gli stand per le degustazioni enogastronomiche e il banchetto di vendita dei Cesarini, i biscotti artigianali cucinati dagli alunni dell’istituto comprensivo Cesare Pavese. Alle 10.30, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della fiera con la Filarmonica santostefanese e durante la giornata, tra i banchi, si potrà incontrare il bacialè, personaggio della tradizione che era solito guadagnarsi la mancia grazie alle sue capacità di mediatore amoroso tra i giovani del territorio. La musica folcloristica piemontese sarà presentata dai Pijtevarda, mentre Radio Vallebelbo trasmetterà per tutto il giorno in diretta dalla piazza. Ci sarà anche un originale villaggio di Natale sotto l’ala coperta di piazza Umberto I, che sarà inaugurato, alle ore 11.30, con un brindisi a base di Asti secco Docg. Info: www.facebook.com/Comune-di-Santo-Stefano-Belbo Dogliani si prepara a festeggiare il Natale con una serie di eventi che uniranno la tradizionale ambientazione del Bosco delle meraviglie con spettacoli circensi e acrobatici.

Il paese sarà vestito a festa. Nel bosco, un percorso tra addobbi e fantasia condurrà i bimbi alla casa di Babbo Natale, in uno spazio dedicato a spettacoli e attività dove i piccoli saranno coinvolti tra laboratori e racconti di favole. L’accesso al bosco e alle attività è gratuito, così come il treno su rotaia che funzionerà tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica anche al mattino, dalle 10 alle 12. Il biglietto è gratuito, da ritirarsi negli esercizi che aderiscono all’iniziativa. Come da tradizione, sarà a disposizione dei bimbi la buca postale rossa dove inserire la letterina a Babbo Natale. Le attività iniziano sabato 30 novembre alle 16, con lo spettacolo di Arturo il clown, mentre alle 21 si terrà l’opening party con Rhythm Brain Dj. Domenica 1° dicembre, dalle 17, ci sarà “Storie di Natale”, teatrino d’ombra per i bambini. Info: www.ascomdogliani.it A Santo Stefano Roero sabato 30 novembre è in programma la 4° “Fiera del Tartufo Bianco d’Alba- Rocche del Roero” con un ricco programma: alle 11 inaugurazione della tartufaia comunale, dalle 15 alle 18 il mercatino del tartufo, alle 16 un convegno scientifico sui cambiamenti climatici e alle 18, al Palarocche sono in programma l’inaugurazione della mostra e la consegna del tartufo bianco d’Alba a Gerry Scotti, ospite d’onore che riceverà uno dei più pregiati esemplari del fungo ipogeo. Prima dell’aperitivo, a base di tartufi e Arneis, l’Amministrazione di Santo Stefano Roero omaggerà i trifolao locali.

La giornata si chiuderà con la cena “Capperi che tartufo!” alle 20 al Leon d’oro secolare di Canale (per informazioni: 0173-97.92.96). Info: www.facebook.com/SantoStefanoRoero Domenica, 1° dicembre, a Niella Tanaro, in Piazza Oreste Giondo, è in programma il tradizionale appuntamento con il “Mercatino di Natale”. Fin dal mattino saranno presenti una trentina di banchetti tra hobbisti del legno, ceramica, quadri, libri per bambini, pizzi e lavori di cucito, prodotti tipici delle nostre zone, come tome, miele, eccetera. A loro si uniranno le associazioni del paese con i loro stand. Gli Alpini prepareranno le caldarroste e la Pro Loco la cioccolata calda e a creare una bella atmosfera natalizia contribuiranno i canti e le musiche degli “Acoustic Duo”. A Racconigi sabato 30 novembre, dalle 20, proseguirà “Racconigi in Trippa – Fiera dei Capponi”, dove si potranno gustare i prodotti del territorio e le specialità del paese. Particolare attenzione in questa edizione sarà dedicata ai capponi e ai piatti che si possono realizzare con le sue pregiate carni. Domenica 1° dicembre appuntamento con “ad… dona l’albero”, con distribuzione di cioccolata calda e pandoro. Ci saranno Babbo Natale e gli elfi e, alle 18, è in programma il brindisi natalizio attorno all’albero di Natale. Per tutta la giornata ci sarà il mercatino di Natale con tanto artigianato, hobbismo e creatività. Info: www.comune.racconigi.cn.it. A Farigliano, nel fine settimana ci sarà la Fiera di San Nicolao e dei Puciu, sagra dedicata a uno dei tipici frutti autunnali, la nespola (puciu), che si svolge in concomitanza con la festa patronale di S. Nicolao. Domenica 1° dicembre, tra gli appuntamenti da non perdere: il gran mercatone della Fiera dei Puciu, la rassegna “Colori e Sapori di Langa”, salotto di degustazione dei prodotti locali aperto dalle 9 alle 18, e la distribuzione del delizioso Minestrone di Trippe e Ceci (denominato “Minestra degli Uomini” e cotto per tutta la notte). Presso la Sala Polivalente “Biblioteca Civica” si terranno eventi culturali. Info: www.comune.farigliano.cn.gov.it e www.proloco-farigliano.it Anche a Carrù, domenica 1° dicembre, dalle 9.00 nel centro storico della città, ci sarà il Mercatino di Natale con una quarantina di espositori e ci sarà anche la “casetta” con Babbo Natale sotto l’albero. Le ballerine di hip hop si esibiranno nel primo pomeriggio e le varie Associazioni distribuiranno cioccolata calda, vin brulè e caldarroste. Info: Federica +39 347 0065 211 Nel borgo medioevale di Rocca de’ Baldi questa domenica è previsto l’appuntamento con i “Mercatini di Natale”. L’atmosfera natalizia sarà scandita da un ricco programma: dalle ore 10 bancarelle di prodotti d’artigianato, hobbistica, articoli natalizi e idee regalo. Dalle ore 12 panini caldi e a seguire cioccolata calda, dolci natalizi, mundaj e vin brulè. Dalle ore 14 i più piccoli potranno incontrare direttamente Babbo Natale nella sua casetta. I bambini potranno consegnare la loro letterina e ricevere un piccolo omaggio da Santa Klaus. Per l’intera giornata dimostrazione di intaglio del legno con motosega con lo scultore Sergio Sciandra; all’interno della Confraternita di Sant’Antonio esposizione di presepi artigianali per il concorso “Il presepe più originale”. Apertura straordinaria della Chiesa di San Marco Evangelista e visite guidate al castello nel pomeriggio.

Il 1° dicembre si accende il Natale anche a Fossano con un ricco calendario di iniziative: animazione natalizia, appuntamenti musicali, arte e cultura, negozi aperti e mercati straordinari, sport, divertimento e solidarietà. Domenica, dalle ore 15.30, in piazza Manfredi, ci sarà il Mercatino dei bambini natalizio a scopo benefico. A partire dalle ore 17.30, in via Roma, cerimonia di accensione delle luci natalizie con la partecipazione della Filarmonica Arrigo Boito - Città di Fossano. Info: www.visitfossano.it/portfolio/natale_fossano

A Saluzzo, dal fine settimana inizierà il programma degli appuntamenti natalizi.

Si comincerà sabato 30 novembre, quando si accenderanno le luci di Natale e in città appariranno suggestive proiezioni e giochi di luci, con un grande albero in Piazza Cavour dove si terrà anche un aperitivo.

Sabato e domenica si festeggerà anche Sant’Andrea con una fiera a lui intitolata, dedicata al settore agricolo. Immagine e simbolo della Fiera sono i “pocio”, le nespole, frutto tipico autunnale coltivato nel Saluzzese e in tutto il basso Piemonte. Sabato 30 novembre a partire dalle 8 fino alle 13, al Foro Boario verranno esposti macchinari agricoli, piante e utensileria.

Domenica 1° dicembre, in via Savigliano e piazza Buttini tornerà la “Piccola fiera di via Savigliano” con una connotazione sempre più legata alla terra.

Dalle 9, per tutta la giornata, in Piazza Buttini arriveranno galline, capre, pecore, conigli, pony e cavalli da ammirare e conoscere insieme a tutta la famiglia.

Dalle ore 14 la Fattoria amatoriale Gallina Golosa si occuperà di far conoscere l’arte casearia a grandi e piccini e il CRAS presenterà gli animali selvatici. Una piccola fattoria in centro città che si affiancherà a produttori agricoli e alla seconda edizione di Qua la zampa, dedicata agli amici a 4 zampe, protagonisti di attività, laboratori e momenti di interazione.

Info e programma completo: www.fondazionebertoni.it

Domenica 1° dicembre a Manta si terrà la manifestazione “Natale sotto il Castello” durante la quale tutta la parte del centro storico sarà interessata dagli eventi della giornata natalizia e sin dal mattino sarà invaso da bancarelle di prodotti tipici food del territorio e artigianato.

In Cascina Aia ci saranno una mostra vespistica con veicoli d’epoca, una mostra di armi antiche con dimostrazione dinamica, artigiani cordai e cestai, mostra di quadri su tela di Alessia Allemandi. La zona del Borgo San Rocco sarà invece dedicata al divertimento ludico dei giovani e giovanissimi, con i gonfiabili, scacchiera gigante, giochi di una volta per grandi e piccini.

Nell’ora di pranzo sarà possibile degustare squisite prelibatezze preparate dalle varie attività del paese, ad esempio la trippa in umido, gli gnocchi alla Valle Varaita, risotto al blu e pere, arancini, patata ripiena al forno con salsiccia, piatto di formaggi, dolci e panettone ai “persi pien”, e altro ancora, tutti i piatti avranno un costo contenuto. Nel pomeriggio ci saranno le caldarroste ed il vin brulè. Da non dimenticare la Casetta di Babbo Natale, dove i più piccini potranno scrivere e spedire la letterina a Babbo Natale, divertirsi con l’asinello dell’Asilo nel Bosco, con i trucca bimbi, i balli occitani per i più grandi e momenti musicali e di intrattenimento. Con il trenino di collegamento si potrà anche visitare il mercatino della Villa di Verzuolo. Info: www.comune.manta.cn.it e www.facebook.com/comune.manta Sempre a Manta sabato e domenica ci sarà “Natale in castello” presso la fortezza medioevale, dalle14 alle 18, con visite, animazioni per bambini, canti natalizi, laboratori: il castello si presenterà vestito a festa. Domenica 1° dicembre ci sarà “Avventura natalizia in castello”: un divertente pomeriggio pensato per i bambini che amano farsi raccontare le fiabe e, in un clima tutto natalizio, conoscere la bellissima storia del castello. Info: www.fondoambiente.it/eventi/natale-in-castello Nella frazione Villa di Verzuolo domenica 1° dicembre è in programma il mercatino di Natale dalle 10 alle 18 con bancarelle con prodotti alimentari, lavorazioni artigianali, oggettistica e idee regalo. I negozi saranno aperti e ci sarà il trenino di Babbo Natale per le vie del paese. Prevista la distribuzione di vin Brulè, the, pandoro e panettone, caldarroste e frittelle di mele. In programma divertimenti per i più piccoli con Mago Orpheus, musiche natalizie e la presenza di Babbo Natale.

Programma completo su www.villadiverzuolo.it

Domenica 1° dicembre, in Borgata Vernetti a Marmora, ci sarà il tradizionale Mercatino di Natale in Musica: un paesaggio incantato, tante bancarelle di artigianato e prodotti locali, musica e polenta offerta dalla Pro Loco su prenotazione. Info: www.comune.marmora.cn.it e www.facebook.com/proloco.comune.marmora.cn.it A Caraglio nel fine settimana appuntamento con “Natal a Caraj”, manifestazione natalizia organizzata dall’associazione “Caraglio Nostra” in piazza San Paolo. Sabato 30 novembre alle 16 ci sarà la sfilata di Natale con partenza da piazza Martiri della Libertà. La slitta di Babbo Natale, seguita dagli elfi, percorrerà la via principale del paese per raggiungere piazza San Paolo, dove si accenderanno le luci e si potrà visitare la Casa di Babbo Natale, farsi fotografare con lui e gli elfi, scrivere la letterina e spedirla dall’Ufficio Postale. Alle 18 concerto dei bambini della scuola elementare di Caraglio e alle 20 cenone nella navata centrale della chiesa di San Paolo. Domenica 1° dicembre il Villaggio di Natale, i mercatini, la Casa di Babbo Natale e l’Ufficio Postale apriranno alle 9. Alle 11 gli allievi dell’Istituto Civico Musicale si esibiranno in un concerto, mentre alle 12 è in programma la “Polenta di Natale”. Nel pomeriggio castagnata (alle 16), concerto delle 7 Corali del “Coro dei Cori” (ore 18) e alle 19 “Aspettando il Natale”, aperitivo per la chiusura dei mercatini. Durante entrambe le giornate sarà disponibile un servizio bar con aperitivi, cioccolata calda, zabaione e frittelle di mele offerte ai bambini. Info: www.facebook.com/Caraglio-Nostra

Domenica 1° dicembre si terrà in pomeriggio a Cuneo la prima edizione di “Cuneo Christmas Party”, una giornata di festa in attesa del Natale, adatta alle famiglie, all'insegna di sport, musica e divertimento. Alle 16.30, ritrovo concorrenti in Piazza Foro Boario, a Cuneo, presso l'Open Baladin,

alle 17.00 inizio della corsa non competitiva "Il Podio Run - Cuneo Christmas Party" con percorso di 6 Km per le strade del centro cittadino.

Il termine della manifestazione previsto per le 18.45 circa e alle 19.00 è in programma la cena a Buffet + DJSet presso Open Baladin Cuneo con pacco gara (garantito per i primi 300 iscritti) che comprende una bottiglia di birra Open Baladin Cuneo personalizzata CCP, il cappello Babbo Natale personalizzato CCP, la lampada Cuneo Illuminata e gadget ASICS. Iscrizioni anche sul luogo dell'evento fino a mezz'ora prima della partenza.

Info: ilpodiosport.it Domenica 1° dicembre a Valdieri, dalle 10 alle 17, ci sarà “Aspettando il Natale con gli Gnomi della Valle Gesso con mercatino, degustazioni, giochi e tanto altro per le vie di Valdieri.

Info e programma completo: www.comune.valdieri.cn.it/Eventi

Sabato 30 novembre a Limone Piemonte è in programma l’apertura della Cabinovia Bottero con presenza di Kristian Ghedina, Santa Messa in quota officiata da Sua Eccellenza Mons. Piero Delbosco, Concerto con Carosello della Fanfara Alpina Taurinense. Info: www.riservabianca.it

- Musica, cultura e solidarietà

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre a Cavallermaggiore è in programma la Fiera piemontese dell’editoria, tradizionale appuntamento per la promozione della piccola e media editoria piemontese e per la promozione del libro e della lettura. La Fiera proporrà uno spazio espositivo per dare visibilità alla migliore produzione editoriale indipendente del momento, insieme ad un calendario di appuntamenti, incontri con autori, reading, dibattiti, laboratori, anche nelle scuole, da sempre centro di attenzione della manifestazione.

Confermata anche dal 1° dicembre l’apertura del Presepe storico meccanico che ogni anno attira quasi 20mila visitatori: novità del 2019 l’iniziativa “Cavallermaggiore: mille e un presepio” sostenuta da commercianti e associazioni locali per cui privati e attività cittadine ospiteranno presepi e iniziative legate al Natale, dando la possibilità ai visitatori di passeggiare per i portici e le stradine godendo di un clima natalizio speciale. Info: https://comune.cavallermaggiore.cn.it

Domenica 1° dicembre, in concomitanza con il mercatino in Piazzetta Santa Maria, in via Volta e in Piazzetta dei Mondagli a Saluzzo CoopCulture propone le visite guidate a Casa Pellico, la casa museo dove nacque il poeta, scrittore e patriota risorgimentale Silvio Pellico. Casa Pellico è un edificio di origine medioevale situato appena al di fuori della prima cerchia di mura del 1280, nella suggestiva piazzetta dal nome dell'antica porta dei Mondagli, abbattuta nel 1890. Le visite guidate partiranno ogni mezz’ora dalle 14,30 alle 17,00, con ritrovo di fronte a Casa Pellico, in piazzetta dei Mondagli, 5. Info: www.coopculture.it Sabato 30 novembre, alle 21, a Demonte avrà luogo il Concerto Spirituale (in preparazione al Natale 2019) nella Chiesa Parrocchiale di San Donato eseguito dal trio Michelangelo Pepino, tenore, Giuseppe Riccardi, organo, Marco Bellone, tromba. Ingresso libero.

Sabato 30 novembre appuntamento a Boves con i Nomadi in concerto.

Sono i primi anni 60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963 e il nome scelto è Nomadi, denominazione scelta un po’ per caso ma forse anche per destino.

Sabato la storica band italiana si esibirà al Palazzetto Polivalente di Boves. L'inizio del concerto alle ore 21.15. Biglietti: € 25.00, ingresso Omaggio Disabili e Bambini sotto i 5 anni con accompagnatore pagante. Info: tel. +39 335 689 3797 - www.nomadi.it Sabato 30 novembre a Cuneo termina l'appuntamento della Rassegna Bruni d’autunno 2019 con l'Orchestra Bruni: alle ore 21 al Teatro Toselli è in programma il Concerto Sinfonico con l'Overture op. 62 "Coriolano" e la Sinfonia n.1 in Do Maggione opera 21 di L. van Beethoven e il concerto in Mi Minore opera 88 per clarinetto e viola di M. Bruch: al clarinetto Emanuele Utzeri, alla viola Angelo Conversa, dirige Farhad Mahani. Info: www.orchestrabruni.it A Savigliano, per Aperitivi in musica, organizzato dall’ Associazione Amici della Musica di Savigliano, domenica 1 dicembre alle 10.50 è in programma “Recital per Violoncello e Pianoforte” con Tullio Zorzet al violoncello e Helga Pisapia al pianoforte. Al termine di ogni concerto verrà offerto l’aperitivo. Acquisto online e acquisto con carta docenti.

Sabato 30 novembre dalle ore 21.15 presso la sede dell'Associazione "Lu Rure" di Rore Sampeyre, L'Associazione "Lu Cunvent" in collaborazione con l'Associazione "Lu Rure" organizza "Balli d'Ubac": una serata di ballo interamente dedicato alle danze della Valle Varaita. Info: www.facebook.com/Associazione-culturale-Lu-Cunvent

Sabato 30 novembre alle 21 a Cuneo presso l’Auditorium Foro Boario (Varco), in via Pascal, è in programma un concerto in onore di Luigi Tenco con il trio Ghiglioni, Trovesi e Petrin

Negli anni ’90 una formazione di musicisti jazz scelse di effettuare una intera operazione monografica dedicata a un cantautore leggendario e tormentato come Luigi Tenco. Oggi i tre ritornano per un concerto inserito nella stagione artistica del Conservatorio di Cuneo, programmato per sabato 30 novembre alle ore 21 presso il Varco, Auditorium Foro Boario, con un repertorio arricchito di nuovi brani e arrangiamenti inediti. Di grande interesse musicale il fatto che la vicinanza di Tenco al mondo del Jazz ha reso possibile la combinazione di temi originali con altri più strettamente jazzistici. L’ingresso è libero, nel limite dei posti disponibili.

Sabato 30 novembre alle ore 20.00 nel centro incontri frazionale a San Lorenzo di Fossano è in programma la cena indiana solidale organizzata dall’associazione Insieme per l’India. Il ricavato della cena sosterrà la costruzione del secondo lotto della "Rupert Children Home" a Kifaru in Tanzania. Il costo della cena è di 22€. Prenotazioni ai numeri 347 9516280 oppure 0172 691543. Info: insiemeperlindia.org/wp-old/ Sabato 30 novembre alle 19.30 nei locali della parrocchia di Sant’Andrea a Savigliano si terrà la cena dell’associazione Kerigma. Il tradizionale appuntamento sarà un’occasione per associati e simpatizzanti per trascorrere insieme una piacevole serata in un clima familiare e di allegria. Durante la serata verranno aggiornati amici e associati a Kerigma sulle attività dell'associazione, le prospettive di sviluppo e verrà fatto il punto sui lavori di ristrutturazione della chiesina di San Bernardo a Comba, frazione di Melle. Il programma prevede un aperitivo di benvenuto, quindi l’inizio della cena, fissato per le 20. A seguire, dalle 21.30, presentazione e aggiornamento dei progetti legati all’associazione ed estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi promossa dall’associazione. Chi volesse partecipare alla cena può scrivere una mail a ass.kerigma@gmail.com o contattare il presidente dell’associazione Luca Alesso (333/6695821) o Saverio La Porta (380/5189121). Info: www.facebook.com/retekerigma Domenica 1° dicembre, in Sala San Giovanni a Cuneo, alle 16 e alle 18 è in programma il Magnificat di Antonio Vivaldi con il Coro e l'Orchestra del Liceo Musicale di Cuneo e il Coro del Liceo Musicale di Alba. Al Comitato Provinciale Unicef di Cuneo verrà devoluto l’incasso dei due concerti al termine del quale sarà possibile “adottare una pigotta”: la bambola dell’Unicef che contribuisce alla raccolta fondi per i programmi di abbattimento della mortalità infantile. Una tragedia che, ancora oggi, colpisce ogni anno oltre 7 milioni di bambini. Ingresso: 5 euro. La biglietteria verrà aperta alle ore 15 in Sala San Giovanni (via Roma, 4). Biglietti on-line sul sito www.promocuneo.it A Cuneo torna il Movember Party presso il Club La Contrada. Appuntamento sabato 30 novembre dalle 18.30 alle 01.30 presso il circolo di via Contrada Mondovì (è un circolo ACSI, quindi l'ingresso è riservato ai soci, possibilità di tessera in loco). Si tratta di un evento benefico per la lotta contro il tumore alla prostata. Per partecipare è necessario sfoggiare baffi, anche posticci: per cui, appunto, via libera alle donne. Il termine Movember non è altro che l’unione tra Moustache (baffi) e November (il mese di novembre), ovvero tra il simbolo della lotta contro il tumore alla prostata e il mese scelto per la sensibilizzazione.