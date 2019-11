L’era del tartufo bianco

“Il tartufo è il miracoloso frutto di acqua, calore e fulmini”.

(Plutarco)

“Un vegetale senza radici nato durante le piogge senza tuoni.”

(Teofrasto)

Un cielo bianco come un manto di neve su un campo di battaglia presiede alla sagra del tartufo che si snoda su due livelli: nella prima piazza, affianco ai venditori di pizza fritta e caldarroste (rosolate in una griglia di metallo rovente stile estrazioni del lotto), espositori di tartufo e miele piantonati da pettinate promoter anticipano i gazebo della seconda piazza scansionati in tipicità regionali.

Sostare al bancone pedemunicipale gustando castagne nude marinate nella grappa e fissare l’ampolla rosé come l’acquario più ubriaco del mondo mentre tre romagnoli si scalmanano nel dimostrare che i marroni vanno salati e la matrona che serve vino novello li osserva annuendo come un paramedico prima d’un TSO.

In un angolo del gazebo centrale due native digitali vendono muffin di patate con crema di Reggiano e scaglie di tartufo bianco a un prezzo più che popolare ma i nostri occhi (ipertiroidei per la fame) sono attratti dalle teche gremite di pepite d’oro nero e bianco che sembrano ammassi di materia cerebrale pietrificata.

La teoria di vasetti tartufati, oli aromatizzati e salumi tempestati di scorzone ci guida fino al volto pulito d’un inserviente con un accento privo di inflessioni (tipico degli slavi e degli angeli caduti).

“Posso offrirti un po’ di liquore al tartufo?”

“Non ne sospettavo nemmeno l’esistenza.”

“Ah ah. Se preferisci posso darti un po’ di olio al tartufo. Quello vero però.”

“Perché ne esiste uno finto?”

Affondare i canini in una crosta di pane bagnato d’olio aromatico.

“Certo. Quando in una boccetta d’olio leggi “aroma di tartufo” molto spesso purtroppo si tratta di bismetiltiometano che è un composto chimico, a volte persino canceroso.”

“Come riesco a capire la differenza?”

“Com’era il pane che ti ho appena dato?”

“Il sapore di tartufo era estremamente delicato.”

“Così dev’essere. Il bismetiltiometano è al contrario molto forte.”

“Ogni sofisticazione è più intensa dell’originale.”

“Serve per coprire l’artificialità. Sempre restando in tema di tartufi, negli ultimi anni il mercato italiano è stato invaso dalle terfezie o tartufi del deserto, dei funghi che nascono nelle zone desertiche dei paesi che affacciano sul Mediterraneo. Hanno un interno color avorio quindi in molti ristoranti sono stati usati, in buona fede o meno, al posto dei tartufi bianchi. Irrorati indovina con cosa?”

“Il vecchio bismetiltiometano?”

“Esatto.”

“Come ti sei avvicinato al tartufo?”

“Mio padre e mio nonno sono tartufai. Io ho deciso di aprire un’attività così ho cominciato non solo a cercarlo ma anche a studiarlo. A differenza di quel che diceva Plinio il Vecchio: “è una callosità della terra che non può essere né piantata né coltivata”, io penso invece che si possano coltivare i tartufi, o meglio creare il giusto ambiente per favorirne la proliferazione.”

“L’Italia ne è ricca vero?”

“Si. Soprattutto il Piemonte e la Toscana. Ma anche qui in Umbria ci sono sette borghi appartenenti all’Associazione Nazionale Città del Tartufo.”

“E le Marche? Acqualagna?”

“Lì siamo nell’eccellenza ma in pochi sanno che il Molise ogni anno fornisce il 40% dei tartufi bianchi consumati nello stivale. Gli eventi più conosciuti si tengono ad Alba e a San Miniato mentre sempre in provincia di Cuneo, e precisamente presso il Castello di Grinzane Cavour, si tiene un’importante asta.”

“A che prezzi si può arrivare?”

“Nel 2016 dei tizi di Honk Hong hanno acquistato un tartufo bianco di 900 grammi per 100000 euro.”

“Un bilocale.”

“Più o meno. Tieni conto però che il valore del tartufo oscilla moltissimo e nel periodo autunnale esiste persino una Borsa che ne calmiera i prezzi.”

“Il tartufo si raccoglie solo in Autunno?” chiedere ingurgitando il terzo crostino in dieci minuti.

“Nell’immaginario collettivo si. In realtà si possono cercare e trovare tartufi tutto l’anno: da Gennaio ad Aprile il bianchetto, il tartufo estivo (o scorzone) da Maggio a Dicembre, il tartufo nero pregiato da Dicembre a Marzo e la trifola bianca (o Tuber Magnatum Pico) da Settembre a Dicembre …”

“Tuber …?”

“ … Magnatum Pico: è il nome latino del tartufo bianco, magnatum è un genitivo nobiliare, sta per “dei ricchi” mentre Pico è il cognome del piemontese che lo classificò per primo, e cioè Vittorio Pico. Dal 1 al 20 Settembre e per tutto il mese di Maggio la raccolta è vietata ma oltre alle qualità che ho elencato esistono anche il tartufo nero invernale (o trifola nera) e il tartufo nero liscio, o uncinato (altresì detto scorzone invernale)”.

“Tu ormai lo venderai e basta immagino.”

“Scherzi? Io e la mia famiglia siamo ancora dei cercatori accaniti.”

“Coi cani?”

“Si, anche se devi sapere che l’iniziale scoperta del “terrae tuber”, o tufer secondo alcuni, si deve ai maiali. Solo che per la loro voracità i suini non si limitano a scovare i “terra tufule tubera” ma li divorano così si è preferito affidarsi ai cani: bracchi, pointer, jack russell, grifoni ma io ho un lagotto romagnolo che ha il miglior fiuto possibile per i tartufi.”

“Terra tufule … cosa?”

“In un trattato medievale si parla di “terra tufule tubera” per la somiglianza fra il tartufo e la pietra del tufo.”

“Sei preparatissimo. Posso farti una domanda da profano?”

“Certamente.”

“Cos’è il tartufo?”

“È un fungo ipogeo che secondo la leggenda fu creato da un fulmine di Giove scagliò alla base d’una quercia, molto amato da Sumeri e Babilonesi ma anche il faraone Cheope era solito offrirne ai suoi ospiti. Per quanto andrebbe approfondito (da un punto di vista gastropoietico) il perché gli antichi ne legassero la genesi al fulmine, in realtà la fotosintesi, l’umidità e la pioggia creano delle muffe alla base delle radici degli alberi, il cosiddetto micelio, che iniziano a scambiare sostanze con le piante producendo lo sporocarpo e cioè il nucleo del tartufo.”

“Quindi nasce spontaneamente”.

“Si, ma come ti dicevo sono convinto si possa ricreare l’habitat ideale per la sua formazione.”

“È vero che il sapore e l’odore cambiano in base agli alberi sotto cui si trovano?”

“Non solo. Comunque di solito il tartufo bianco ha un peridio (la corteccia esterna) giallo-biancastra con una forma irregolare liscia al tatto ma irta di depressioni, l’interno (la gleba) va dal bianco al rosa, dal grigio al marrone, e contiene venature. I suoi alberi sono la formia, il cerro, la roverella, il pioppo bianco e nero, tremulo o carolina, il salice bianco, il tiglio e il nocciolo. Sa di formaggio stagionato e contiene acqua, fibre e sali minerali, in particolare potassio, magnesio, zinco e rame.”

“Sei un’enciclopedia.”

“Il nero pregiato ha invece una forma globosa e irregolare, con un peridio scuro irto di verruche fitte e piramidali, con un sapore deciso ma dolce … ”

“Visto da vicino in effetti sembra una mora impolverata.”

“I suoi alberi sono la roverella, il leccio, il tiglio, il nocciolo e il carpino nero.”

“Una volta trovato come si conserva?”

“Intanto si ricopre accuratamente la buca da dove si è estratto. È risaputo che i tartufi si trovano dove non c’è inquinamento ma l’ambiente va mantenuto, non solo sfruttato. Di solito si avvolge in un fazzoletto e viene messo in un barattolo di vetro per non più di sette giorni, qualcuno usa alternativamente un calzino di lana ma l’ideale sarebbe un po’ di riso che potrebbe dare dei risotti eccezionali in quanto ne assorbe l’odore.”

“Mi sta venendo fame.”

“I veri amanti del tartufo non conservano niente, lo mangiano subito. Il bianco non va mai cotto, si pulisce sotto l’acqua corrente con uno spazzolino e poi si lamella a crudo col tagliatartufi dopo qualche istante di riposo.”

“Tagliatartufi?”

“Ne abbiamo di due tipi. Ferro o legno, non fa alcuna differenza, è solo un fatto estetico.”

“Prendo quello di legno.”

“Il tartufo bianco si abbina coi tagliolini all’uovo, coi risotti, con l’uovo al tegamino o con la carne cruda (l’ideale sarebbe la battuta di Fassona o il carpaccio all’albese). Il nero, che può essere cotto, si usa come ripieno per le paste, come condimento per funghi oppure abbinato a carne o pesce secondo gradimento. Entrambi poi si usano per insaporire gli oli, il burro, le creme, i formaggi e i salumi. Per non parlare di grappe, amari e sambuche.”

“Prendo un po’ di Tuber magnatum Pico allora e quel tris di creme da crostini.”

“Ottima scelta: porcini, funghi e Parmigiano Reggiano”.

“Vini?”

“Per il nero un Montepulciano o un Nebbiolo, per il bianco un Dolcetto o un Cortese doc. L’importante è evitare vini troppo aromatici o acidi.”

“Grazie. Sappi che oggi hai realizzato un mio sogno.”

“Farti una scorpacciata di tartufi?”

“No. Mangiare un film di Fellini.”

“Cioè?”

“In bianco e nero.”