Giovanni Tesio illustra a Cuneo "Primo Levi, la memoria di un centenario"

La figura di Primo Levi sarà l’argomento principale trattato nella conferenza di Giovanni Tesio, il giorno 2 dicembre 2019 ore 15,30 Cinema Monviso, per gli incontri Unitre.

Cento anni dalla nascita di Primo Levi. Un’occasione per fare il punto sulla situazione di una vita e di un’opera eccezionali. Una vita contrassegnata da tante esperienze drammatiche – in particolare l’esperienza del Lager –, ma anche da tante soddisfazioni professionali e letterarie. Un’opera di cui è cresciuto nel tempo il credito, fino a fare di Levi uno scrittore “classico”: un classico – un autore di canone – i cui libri non si devono solo leggere, ma ri-leggere.