Alba: grande partecipazione alle Festa Natalizia per la terza età

Ampia adesione alla festa natalizia per la terza età che si è tenuta sabato 30 novembre.

Il Centro Anziani di via Rio Misureto, oltre ai suoi frequentatori abituali della zona Moretta, ha accolto partecipanti dagli altri centri di incontro cittadini, quello del Centro Storico di via General Govone, quello di San Cassiano di viale Piero Masera e quello della zona Mussotto presso le ex scuole elementari.

“Gli anziani, che in realtà io amo chiamare diversamente giovani, sono una grande risorsa per la comunità – ha dichiarato il Sindaco Carlo Bo nel suo saluto – e i centri di incontro sono molto importanti per continuare a coltivare contatti sociali e rimanere attivi. Per questo un ringraziamento particolare va ai responsabili che si spendono con il loro impegno per gestire i centri e organizzarne le attività”.

Dopo la S. Messa nella Chiesa di Santa Margherita, il pranzo presso il Centro Incontro, cui hanno preso parte il Sindaco Carlo Bo e l’Assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo.

“Sono sempre felice quando vengo a visitare i centri d’incontro per gli anziani – aggiunge l’Assessore Elisa Boschiazzo – perché trovo persone sorridenti che li frequentano con gioia. Ringrazio gli uffici comunali per il loro lavoro rivolto agli anziani durante tutto l’anno. Colgo l’occasione per rivolgere i miei migliori auguri di buone feste natalizie a tutti gli anziani della città che non hanno potuto essere presenti.”

Il pomeriggio è proseguito con un ballo per chiudere con allegria la giornata.