Gli alpini di Cuneo tra i volontari della giornata della Colletta alimentare

Giornata della Colletta alimentare in Granda, con oltre 200 supermercati coinvolti e circa 3000 volontari.

Un centinaio i mezzi impiegati, messi a disposizione da vari gruppi di Protezione Civile comunale o Alpini e AIB o forniti da privati. La provincia di Cuneo e il comune di Saluzzo hanno concesso il patrocinio all'iniziativa. Parte del materiale pubblicitario è stato stampato grazie al supporto del CSV. Su Cuneo città ci saranno anche un mezzo fornito dalle Poste Italiane e uno dall'Esercito Italiano, collaborazione dell'ente PT e E.I. a livello nazionale.

Tra loro anche il Secondo Reggimento Alpini di Cuneo, attivo per tutta la giornata presso l'ipermercato Auchan. I militari hanno coadiuvato i volontari al confezionamento delle donazioni e al loro trasporto.

Sarà possibile sostenere la Colletta Alimentare anche con un sms al numero 45582 attivo dal 3 novembre al 10 dicembre (il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inViato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali).

Il materiale raccolto sarà trasferito al magazzino di Fossano nella settimana successiva grazie alla collaborazione di autotrasportatori privati che ci sostengono in questa iniziativa o, come a Saluzzo, dove il Comune oltre a fornire i locali per il magazzino mette anche a disposizione i mezzi per il trasporto a Fossano o, come ad Alba, dove il gruppo di PC Misericordia oltre a fornire i locali per il magazzino mette anche a disposizione i mezzi per il trasporto a Fossano. Gli orari del Magazzino provinciale, di Fossano (0172-635857), via Nicola Sasso, 16 prevedono l'apertura al martedì mattina (9/12) e al giovedì pomeriggio (14,30/17,30),

Il cibo sarà distribuito alle mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc.