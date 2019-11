A Bra nuovi alberi per la salvaguardia dell’ambiente e della memoria dei cari scomparsi (Foto)

Bra si tinge sempre più di verde, è questo l’impegno preso dal Comune che ha messo nero su bianco il cronoprogramma che prevede la piantumazione di nuovi alberi, per un contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

In via Aldo Moro, ad esempio, sono state messe a dimora nuove piante in sostituzione di quelle che, purtroppo, erano seccate. Più alberi in città, più vantaggi per tutti, visto la loro particolare capacità di trattenere le polveri sottili e metabolizzare l’anidride carbonica. Oltre a questo, le piante, per loro natura, rendono ancor più vivibile l’ambiente urbano fornendo ossigeno e mitigando la calura, grazie alle loro chiome e al processo di traspirazione, con immissione nell’aria di quantità significative di umidità.

Secondo la classifica stilata da autorevoli esperti, è il bagolaro ad avere le migliori prestazioni contro le polveri sottili. Mentre i migliori nell’assorbire CO 2 sono il tiglio selvatico, il biancospino e il frassino. Tra le specie che possono resistere al forte inquinamento urbano, ci sono ancora quelle autoctone e della flora locale come orniello, acero campestre, acero riccio, sicomoro, albero di Giuda, gelso, ontano nero, carpino bianco e olmo.

Negli ultimi tempi ha preso piede anche l’iniziativa di nuove piantumazioni per ricordare persone care scomparse. È il caso del gelso sistemato nell’area verde della Madonna dei Fiori in memoria di Marina Ferrero o del sempreverde che fa bella mostra di sé nei giardini del Belvedere, dedicato a Marcella Boggione dall’Associazione “Noi come Te donne operate al seno”.

E tutta questa bella mania non sembra destinata a finire. Nella mattina di sabato 30 novembre, nel giardino condominiale di via Mucci 4/6, è stato piantato un tiglio in onore di Giovanni Ravinale.

A prendere la parola è stato Ugo Minini, compagno di banco e di zingarate: “ Sono passati 20 anni dalla scomparsa del caro amico Giovanni Ravinale. Aveva solo 48 anni quando un infarto fulminante se l’è portato via. Amava la vita l’ha fatta amare attraverso il suo sorriso e tante iniziative, diventando una delle anime della rinascita dell’Agenzia di Pollenzo. Per ricordarlo, abbiamo pensato di piantare un tiglio nel giardino della casa che lui, insieme ad altri fra cui il sottoscritto, ha fatto costruire in forma cooperativa qui in via Mucci, già 35 anni fa. Questa cerimonia laica non è alternativa al rito cattolico, ma complementare; oggi piantare un albero non è un fatto ornamentale, ma ambientale e fondamentale”.

Il valore dell’evento è stato sottolineato anche da Bruna Sibille, che ha poi spiegato la ragione della scelta di un tiglio: “ Si tratta di un albero dalle ottime proprietà per la salute. I suoi fiori sono attrattiva per le api, creature che insieme agli alberi sono indispensabili per la sopravvivenza del pianeta”.

L’invito alla partecipazione è stato raccolto da tanti amici, come Azio Citi, Gigi Garanzini, oltre che dal sindaco di Bra, Gianni Fogliato e da coloro che lo hanno conosciuto per la casa, per le indimenticabili zingarate, per l’attività politica, per la collaborazione con Slow Food, dando vita ad una breve, ma sentita cerimonia, che ha commosso tutti, a partire dalla moglie di Giovanni Ravinale, la signora Margherita Martina.