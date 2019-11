I "Ciantùr d' Vudìer" in tour a Orvieto

Quarta tappa del "Tour del sacro" del coro di Valdieri "Ciantùr d' Vudìer" nella splendida cattedrale di Orvieto, un tempio immenso e dai tesori inestimabili che risale al 1290.

Il coro di Valdieri è composto da 31 elementi provenienti non solo dal paese, ma anche da altri paesi e città limitrofe. In questa occasione il coro è stato ospitato dalla cattedrale per animare la Messa solenne in onore del beato padre Chiti alla presenza di autorità e centinaia di persone.

La celebrazione è stata animata da brani d'autore in lingua latina che si sono alternati a pezzi eseguiti all'organo dal maestro Fabio Pietro Di Tullio, organista e direttore del coro.

Il coro è stato apprezzato per aver scelto dei brani di rara esecuzione che si sono sposati perfettamente con le architetture austere della chiesa. Il direttore vuole complimentarsi con i suoi coristi che con passione e serietà hanno cantato brani di complessa esecuzione in una condizione acustica non semplice dovuta alla vastità della chiesa.

Ma sopratutto vuole complimentarsi per il bel clima di amicizia ormai saldamente instaurato che rende questo Tour del Sacro una bella occasione per stare insieme.